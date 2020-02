Sichler Haushaltsgeräte Akku-Wischmopp EW-50

Glatte Böden in Rekordzeit wischen und polieren

– Ideal zum Wischen aller glatten Böden

– Je 2 Pads zum Nachwischen und Polieren

– Integrierter Akku für bis zu 1 Stunde Laufzeit

Den Böden ganz einfach neuen Glanz verleihen – ob Parkett, Laminat oder Stein: Zuerst werden

sie mit zwei speziellen Aufsätzen nass sauber gewischt. Anschließend wechselt man im

Handumdrehen die Aufsätze und poliert die Böden im Nu auf Hochglanz!

Kräftesparend dank Motorantrieb: Die zwei runden Wisch- und Polier-Teller drehen sich mit 70

Umdrehungen pro Minute. Und man muss nichts weiter tun, als den Wischmopp von Sichler

Haushaltsgeräte über den Boden zu lenken – praktisch ohne Kraftaufwand.

Ausdauernder Akkubetrieb: Bis zu 1 Stunde kann man bequem kabellos wischen und polieren. So

ist man unabhängig von Steckdosen oder Verlängerungskabeln!

– Gründliche Reinigung aller glatten Böden: Parkett, Laminat, Stein, Fliesen u.v.m.

– Je 2 Pads zum Nasswischen und Polieren, waschbar bei bis zu 60 °C

– Halterung für Flasche mit Boden-Reinigungsmittel

– Um 180° schwenk- und neigbarer Wischkopf, mit Ein/Aus-Schalter

– 2 motorbetriebene Wisch- und Polier-Teller: 70 Umdrehungen pro Minute

– Material Wischpads: 100 % Polyester

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 1 Stunde Laufzeit, lädt per 230-Volt-

Netzteil

– Maße Kopf: 32,5 x 15 cm, Höhe mit Haltestange: 135 cm, Gewicht: 1.065 g

– Wischmopp EW-50 inklusive je 2 Nasswisch- und Polier-Pads, Reinigungsmittel-Halterung,

Netzteil und deutscher Anleitung

Preis: 39,95 EUR

Bestell-Nr. NX-1496-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1496-3031.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.