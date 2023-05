Sichler Haushaltsgeräte Digitale 2in1-Bügelpuppe BP-350

Hemd, T-Shirt, Bluse & Co. einfach auf Knopfdruck trocknen und bügeln

– Zeitsparend und bequem: trocknet und glättet die Kleidung in einem Schritt

– Gebläse für warme und kühle Luft

– Komfortable Temperatur- und Zeit-Vorwahl

– Strapazierfähiges Polyester-Gewebe

– Für Kleidergrößen von XS bis XXL

Hemden & Co. mühelos glätten: Mit der Bügelpuppe mit Heizgebläse von Sichler Haushaltsgeräte bügelt und trocknet man seine Kleidung dank kraftvollem Warmluft-Gebläse mit 1.200 Watt schnell und bequem.

Das macht mit dem Bügelassistenten richtig Spaß!

Einfach Hemden, Blusen und andere Oberteile über die Puppe ziehen und das Gebläse einschalten – der

Rest geht von allein. Man kann zusehen, wie die Kleidung schnell in Form gebracht wird.

Auch für empfindliche Textilien: Die gewünschte Gebläse-Temperatur legt man ganz einfach per Tastendruck

in 10°-Schritten fest – von Raumtemperatur bis 70 °C. So trocknet man jedes Material optimal und

schonend.

Universell für Kleidergrößen von XS bis XXL: Mit dem Teleskop-Gestänge stellt man die Höhe stufenlos ein.

Dank der 2 seitlichen Reißverschluss-Dehnfalten lässt sich die Weite nach Wunsch anpassen.

Rundum sorglos: Das starke Warmluft-Gebläse mit Sicherheits-Heizelement schaltet bei Überhitzung

automatisch ab. Und dank einstellbarem Timer geht man sicher, dass man nicht vergisst, das Gerät

auszuschalten.

– Ideal als Ersatz für Bügeleisen, Bügelbrett und Trockner

– Trocknet und bügelt die Kleidung in einem Schritt mit Warmluft, tötet Keime und Bakterien ab

– Einfache Anwendung: Kleidung drüberziehen, auf Gebläse aufsetzen und einschalten

– Für Kleidergrößen von XS bis XXL

– Kleiderständer mit Teleskop-Gestänge und 2 Reißverschluss-Dehnfalten: für einfache Größenanpassung

– Warmluft-Gebläse mit starken 1.200 Wat

– Einstellbarer Timer: 15 / 30 / 60 / 90 / 130 / 180 Min.

– Einstellbare Temperatur: Kaltluft (Raumtemperatur) / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 °C

– Einfache Bedienung über 5 Touchtasten: Betrieb, Temperatur und Timer

– Status-LEDs für Betrieb, eingestellte Temperatur und Timer

– Sicherheits-Heizelement: schaltet bei Überhitzung ab

– Platzsparend zerlegbar

– Bügelpuppe aus strapazierfähigem Material: 100 % Polyester, waschmaschinengeeignet bis 60 °C

– Basis aus hitzebeständigem ABS-Kunststoff

– Leistungsaufnahme: 1.200 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Konturenstecker)

– Maße Basis: 32 x 27 x 19 cm, aufgebaut: 101,5 x 42 x 19 cm, Gewicht: 3,2 kg

– Bügelpuppe BP-350 inklusive Warmluft-Gebläse, Kleiderständer, Teleskop-Gestänge und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107357333

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. NX-8937-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8937-3031.shtml

Optionale Aufsätze für Hosen und Schuhe:

Sichler Hosen-Bügler- & -Trockner-Aufsatz für digitale 2in1-Bügelpuppe BP-350

https://www.pearl.de/a-NX8938-3031.shtml

Sichler Schuhtrockner-Aufsatz für digitale Bügelpuppe BP-350

https://www.pearl.de/a-NX8939-3031.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/FTYXgSHMmtX8qXM

