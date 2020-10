SIMWERT ist Wachstumschampion 2021

ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE: SIMWERT

ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE: SIMWERT GMBH ERNEUT AN DER SPITZE – ALS WACHSTUMSCHAMPION 2021

Berlin, 30. Oktober 2020

Das Berliner Telekommunikationsunternehmen SIMWERT GmbH erhielt zum zweiten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung als Wachstumschampion. Das Magazin FOCUS-BUSINESS und Statista, das Online-Portal für Statistik, haben für das inzwischen fünfte jährliche Ranking das Umsatzwachstum von 12.000 Unternehmen zwischen den Jahren 2016 und 2019 ausgewertet. Als Wachstumschampion 2021 belegt SIMWERT in der Kategorie Telekommunikation erneut den stolzen 2. Platz; doch auch im Gesamtranking sind die Berliner mit Platz 69 ganz oben mit dabei.

WACHSTUMSCHAMPION 2021, DAS RANKING

Bereits zum fünften Mal präsentieren FOCUS und Statista ihre branchenübergreifende Analyse der wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Maßgeblich für die Aufnahme sind der Hauptsitz in Deutschland, die Eigenständigkeit des Unternehmens, eine stark überdurchschnittliche Umsatzentwicklung und ein überwiegend organisches Unternehmenswachstum. Die Auswertung ist für die Unternehmen kostenlos und erfolgt journalistisch unabhängig. Es gilt, die Impulsgeber, die Innovatoren – die Wachstumschampions – des Standortes Deutschland zu ermitteln und zu honorieren.

Insgesamt wurde im Sommer und Herbst 2020 das Umsatzwachstum von 12.000 Unternehmen zwischen den Jahren 2016 und 2019 ausgewertet. Den begehrten Titel “Wachstumschampion 2021” erhielten am Ende rund 500 Unternehmen.

Die in Berlin ansässige SIMWERT GmbH belegt als Wachstumschampion 2021 den 69 Platz im Gesamtranking und schafft es so das zweite Jahr in Folge auf Platz 2 der Telekommunikationsbranche.

SIMWERT GMBH: INTEGRATION DURCH KOMMUNIKATION

SIMWERT ist ein dynamisch wachsender, auf ethnisch ausgerichtete Telekommunikationslösungen im Mobilfunkbereich spezialisierter Anbieter. Gegründet in 2011, ist es zugleich eines der jüngeren Unternehmen im renommierten Ranking.

Mit den Geschäftsbereichen ethnische ITK-Distribution, Vendor Marketing und E-Commerce trägt SIMWERT GmbH zur technischen wie zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands bei. Endkunden mit Migrationshintergrund können so auf eine fortschrittliche, authentische Weise angesprochen und erreicht werden. Fürs Berliner Unternehmen ist die Auszeichnung als Focus Wachstumschampion 2021 eine wichtige Anerkennung der Relevanz seiner durch Innovation, Expertise, Kundennähe, gesellschaftliche Offenheit und soziales Engagement geprägten Arbeit.

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

