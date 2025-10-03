SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für BMW Z4 und Mini dauerhaft im Preis reduziert

Der Hersteller Mods4cars hat seine nachrüstbare SmartTOP Verdecksteuerung für den BMW Z4 Roadster und das Mini Cabrio dauerhaft im Preis gesenkt. Das Cabriomodul kostet ab sofort 169 Euro zzgl. Steuer.

Las Vegas, Nevada – 3. Oktober 2025

Der SmartTOP Hersteller Mods4cars hat die nachrüstbare Zusatz-Verdecksteuerung für den BMW Z4 Roadster (E85) und das Mini Cabrio (R52) ab sofort dauerhaft im Preis reduziert. Es ist nun für 169 Euro zzgl. Steuer erhältlich. „Wir wünschen uns, dass noch mehr Cabrio-Fahrer in den Genuss unserer durchdachten Zusatzfunktionen kommen und das offene Fahrgefühl mehr genießen können.“ so PR-Sprecher Sven Tornow.

Bei der SmartTOP Dachsteuerung handelt es sich um ein ergänzendes Modul, das nachträglich installiert wird und wertvolle Funktionserweiterungen für das Verdeck liefert. So kann das Verdeck während der Fahrt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h geöffnet und geschlossen werden. Dank One-Touch Funktion genügt ein kurzes Antippen der Innenraum-Taste.

Zudem wird es möglich, das Verdeck aus der Ferne über die bestehende Fahrzeug-Fernbedienung zu öffnen und zu schließen. „Der SmartTOP Kunde kann sein Dach bereits öffnen, während er sich auf das Fahrzeug zubewegt – ein echter Zeitgewinn.“ erklärt PR-Sprecher Sven Tornow. Eine Veränderung am Fahrzeugschlüssel muss nicht vorgenommen werden.

Neben den beiden Hauptfunktionen liefert das SmartTOP Modul zahlreiche Features: Es wird möglich, die Fenster per Fernbedienung zu öffnen und zu schließen. Zudem ist einstellbar, welche Position die Fenster nach der Dachbewegung einnehmen sollen. Wahlweise kann während der Verdeck-Fernbedienung die Warnblinkanlage aktiviert werden.

Bei dem Modus „Coming / Leaving Home“ kann nach dem Auf- oder Abschließen das Abblendlicht oder Nebellicht für eine kurze Zeit aktiviert werden. Beim Starten und Abstellen des Motors wird eine laufende Verdeckbewegung nicht unterbrochen. Die Verdecksteuerung kann bedarfsweise komplett deaktiviert werden. Alle Funktionen sind nach den persönlichen Wünschen programmierbar.

Der am SmartTOP angebrachte USB-Anschluss gibt die Möglichkeit, das Modul am PC/MAC zu konfigurieren. Außerdem können Software-Aktualisierungen aufgespielt werden, die Mods4cars den Kunden kostenfrei zur Verfügung stellt. Im Lieferumfang ist ein speziell entwickelter Plug-and-Play Kabelsatz enthalten und ermöglicht eine simple Verbindung zwischen SmartTOP Modul und Fahrzeugelektronik.

Die Komfortsteuerung für den BMW Z4 Roadster und das Mini Cabrio ist ab sofort für 169,00 Euro zzgl. Steuer erhältlich.

SmartTOP Verdecksteuerungen sind für folgende Fahrzeugmarken verfügbar: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen und Volvo. Für die BMW-Modelle 1er, 2er, 3er, 4er und 6er Cabrio werden ebenfalls Module angeboten.

Ein Produktvideo ist hier zu finden:

http://youtu.be/4LrUb1JwaFU

Weitere Informationen:

http://www.mods4cars.com

###

Die Firma Mods4cars wurde im Jahre 2002 aus der Idee heraus geboren, den an sich fast perfekten Porsche Boxster um ein viel gefragtes Detail, die komfortable One-Touch-Verdeckbedienung, zu erweitern. Das resultierende Produkt erlaubt überdies auch die Bedienung während der langsamen Fahrt und ist in Sekundenschnelle installiert, ohne das Fahrzeug dauerhaft zu verändern: Die erste SmartTOP Verdecksteuerung war geboren.

Der Erfolg der ersten Produkte in Deutschland und Europa führte schließlich Ende 2004 dazu, den Firmensitz in die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlegen, um von dort den Amerikanischen Kontinent und andere englischsprachige Länder wie England, Australien und Südafrika zu bedienen. Inzwischen ist ein internationales Unternehmen mit Firmensitz in Las Vegas (USA) und Generalvertretung in Berlin (Deutschland) entstanden, das täglich die über den Globus verteilten Vertriebs- und Installationspartner mit innovativen und auf dem Markt einzigartigen Produkten beliefert.

Durch die seit 2002 begonnene Spezialisierung auf die exklusive Entwicklung von Verdeck- und Komfortsteuerungen kann die Firma Mods4cars eine einmalige Kompetenz und Produktqualität gewährleisten. Das oberste Ziel ist es, jedes Produkt in Bezug auf Stabilität, Funktion und intuitive Bedienbarkeit hin zu optimieren. Bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle der Steuerungen werden keine Kosten und Mühen gescheut um diesem Ziel und den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.

Der außergewöhnliche Erfolg der Mods4cars Produkte basiert nicht zuletzt auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Kunden, die für jedes neue Produkt schon während der Entwicklungsphase beginnt.

Kontakt

Mods4cars LLC

Sven Tornow

E. Flamingo Rd #3100 1350

89119 Las Vegas (NV) – USA

+49-30-868707266



http://www.mods4cars.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.