So schlagen Sie die Inflation – Agil, konkret, effektiv

Die Inflation ist zurück und stellt eine große Gefahr für Verbraucher, Staat und Unternehmen dar. Aber sie kann geschlagen werden. Preisexperte Hermann Simon erklärt, wie es gelingt – agil, konkret und effektiv!

Das Inflationsgespenst ist zurück. Nach Jahrzehnten der Stabilität erleben wir den höchsten Geldwertverlust seit den 1970er Jahren. Die Krise trifft Staat, Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen. Besonders für viele Firmen wird es künftig schwierig, die bei deutschen Unternehmen ohnehin äußerst niedrige Gewinnlinie zu verteidigen. Gleichzeitig hat die heutige Managergeneration keinerlei Erfahrung mit hohen Inflationsraten. Dabei ist es enorm wichtig zu wissen, mit welchen Maßnahmen man dem drohenden Wertverlust begegnen kann. Sonst kann es schnell zu einer gefährlichen Schieflage kommen. Höchste Zeit also, ein gründliches Verständnis der Zusammenhänge zwischen Kosten, Preisen und Inflation sowie Klugheit und Timing in der Gestaltung und Umsetzung zu entwickeln!

Hermann Simon, der weltweit renommierte Experte für Preis- und Gewinnmanagement, analysiert in seinem Buch die entscheidenden Stellschrauben im Kampf gegen die Inflation und stellt konkrete Maßnahmen vor. Zentral dabei ist kluges Preismanagement – aber lange nicht alles. Ebenso wichtig: Die Unternehmensleitung muss selbst in den Ring und alle Geschäftsbereiche wie Vertrieb, Finanzen, Einkauf, Produktion, Innovation und Personal einbeziehen. Nur wer den Wettbewerb, die Reaktion der Kunden und seinen Platz im Markt kennt, kann den notwendigen (Kultur-)Wandel im Unternehmen vorantreiben und die Zukunft sichern. Im Vordergrund sollte dabei immer die Agilität stehen, denn Kosten, Preise und Kunden-verhalten ändern sich rapide, manchmal täglich. Und wer hier nicht schnell reagiert oder wem gar die aktuellsten Informationen fehlen, hat keine Chance, die Inflation einigermaßen gut zu überstehen.

Mit Hermann Simons tiefem Wissen und Verständnis für alle Aspekte der Inflation und ihrer Effekte kann jeder Unternehmer direkte Sofortmaßnahmen ergreifen, um seine Firma stabil und sicher durch die Krise zu bringen. Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, denen es gelingen muss, die Inflation zu schlagen.

Der Autor

Hermann Simon ist Gründer und Honorary Chairman von Simon-Kucher & Partners, dem Weltmarktführer in der Preisberatung mit weltweit 1800 Mitarbeitern in 43 Büros. Er ist Experte für Strategie, Gewinn und Pricing sowie ein international gefragter Berater und Referent. Simon ist der einzige Deutsche in der “Thinkers50 Hall of Fame” der wichtigsten Managementdenker der Welt und wurde wiederholt zum einflussreichsten lebenden Managementdenker im deutschsprachigen Raum gewählt. Das Magazin Cicero zählte ihn zu den 100 bedeutendsten Intellektuellen in Deutschland. In China wurde die Hermann Simon Business School nach ihm benannt, die sich insbesondere dem von ihm entwickelten Hidden-Champions-Konzept widmet.

Hermann Simon

Die Inflation schlagen

Agil, konkret, effektiv

2022, 208 Seiten, Hardcover gebunden

EUR 30,00/EUA 30,90/sFr 33,81

ISBN 978-3-593-51673-8

Erscheinungstermin: 20.07.2022

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

Firmenkontakt

Campus Verlag GmbH

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

http://www.campus.de

Pressekontakt

Campus Verlag

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

http://www.campus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.