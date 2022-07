Die wichtigsten Portale für Immobilien 2022

Welche Portale Sie kennen sollten

Auch wenn die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank zuletzt minimal angezogen haben, bleiben sie auf äußerst niedrigem Niveau. Der Immobilien-Boom der letzten Jahre dürfte daher auch in 2022 anhalten, da Häuser und Grundstücke als Investitionsobjekte entsprechend attraktiv bleiben. Doch wo lassen sich Immobilien in 2022 am besten finden und warum lohnt in dieser Hinsicht eine Zusammenarbeit mit City Immobilienmakler?

DER MARKTFÜHRER: IMMOBILIENSCOUT24

Wenn es um die wichtigsten Immobilienportale geht, führt auch in 2022 kein Weg an Immobilienscout24 vorbei. Regelmäßig lassen sich dort die meisten Angebote finden. Dies gilt unabhängig davon, ob es bei der Suche um eine Wohnung in Berlin oder ein Einfamilienhaus in Nordfriesland geht. Die übersichtliche Handhabung und die sinnvollen Filterfunktionen führen schnell zu den tatsächlich relevanten Angeboten. Dank regelmäßiger Einbindung zahlreicher Fotografien und ausführlichen Informationen ist es möglich, sich bereits Online ein umfassendes Bild der jeweiligen Objekte zu machen. Das gilt vor allem dann, wenn die Anzeigen von Profis wie etwa durch die City Immobilienmakler GmbH geschaltet werden.

PLATZ ZWEI: IMMOWELT

Wenn es um den zweiten Platz nach Immobilienscout24 ging, lieferten sich Immowelt und Immonet über viele Jahre einen erbitterten Wettkampf. Dieser endete schließlich in einer Fusion im Jahr 2015. Ihren Rang verteidigt das Immobilienportal seitdem souverän. Es lohnt sich daher immer, auch einen Blick in die Angebote dieser Webseite zu werfen. Entsprechend sind die Angebote von City Immobilienmakler GmbH auch dort vertreten. Da Immonet weiterhin mit einer eigenen Seite im Netz vertreten ist, können Inserate problemlos für beide Seiten parallel gebucht werden. Außerdem besteht bei Immowelt die Möglichkeit, gegen Aufpreis einen professionellen Grundriss erstellen zu lassen.

KEINE ECHTE KONKURRENZ

Die Relevanz von Webseiten wird unter anderem nach dem so genannten Alexa Rank bewertet. Dessen Rangfolge richtet sich danach, wie häufig Webseiten in den letzten drei Monaten genutzt wurden. Im Sommer 2020 landete in der Kategorie deutsche Immobilienportale wg-gesucht.de auf Platz drei. Die Angebote von Immowelt und Immonet fanden sich auf Platz zwei und vier wieder. Da es sich bei wg-gesucht.de um ein spezielles Portal für Wohngemeinschaften handelt, sind unter den Top vier der Liste im Grunde nur zwei Immobilienportale vertreten. Deren Bedeutung ist in 2022 weiter gewachsen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der 2020 auf Platz fünf rangierende Anbieter Kalaydo sich inzwischen auf dem Immobilienbereich zurückgezogen hat und sich ausschließlich auf seine Jobbörse konzentriert.

MIT DER CITY IMMOBILIENMAKLER GMBH ZUSAMMENARBEITEN

Da der Onlinemarkt für Immobilen in der aufgezeigten Weise verteilt ist, lassen sich Angebote durch Interessierte entsprechend schnell und einfach finden. Allerdings gibt es immer auch Objekte, die gar nicht erst den Weg ins Internet finden. Diese werden häufig durch regional erfahrene Makler wie die City Immobilienmakler GmbH direkt an interessierte Kunden aus der eigenen Kartei vermittelt. Insofern lohnt es sich, bei der Suche von Anfang an mit erfahrenen Profis zusammenzuarbeiten.

Pressekontakt

City Immobilienmakler Barsinghausen

Bahnhofstr.8

30890 Barsinghausen

05105 6089930

info@city-immobilienmakler.de

www.immobilienmaklerbarsinghausen.de

City Immobilienmakler ist Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Immobilien. Unsere erfahrenen und qualifizierten Immobilienmakler unterstützen Sie bei Ihrer Immobiliensuche.

