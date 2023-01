Sparkassen DirektVersicherung: Drei starke Tarife für das beliebteste Verkehrsmittel

Sparkassen DirektVersicherung hat Tarife auf die Bedürfnisse der Versicherten abgestimmt / Spezielle Angebote für Elektrofahrzeuge / Günstige Tarife und wertvolle Leistungsbausteine

Düsseldorf, Januar / Februar 2023. Der Tag der Autoversicherung am 1. Februar ist ein guter Anlass, einen Blick auf die umfassenden und leistungsstarken Tarife der Sparkassen DirektVersicherung zu werfen. Das Auto ist und bleibt nun einmal das beliebteste Verkehrsmittel der Deutschen, allerdings ist es auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand und laufenden Kosten verbunden. Von plötzlich auftretenden Schäden und ungeplanten Reparaturen ganz zu schweigen. Eine zuverlässige Autoversicherung mit perfekter Abwicklung von Schadenfällen ist da unabdingbar.

Die Tarife in der Autoversicherung sind bei der Sparkassen DirektVersicherung frei wählbar – je nach Fahrzeug und dem persönlichen Bedarf. Getreu dem 3-S-Konzept „Sparpreise, Service und Sicherheit“ ist ein faires und vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis zugrunde gelegt. Bereits der Tarif AutoBasis sichert gegen sämtliche Tierunfälle ab und greift auch bei Tierbissfolgeschäden. Außerdem sind Schäden durch Lawinen, Überschwemmungen und Hagel mitversichert – ein Aspekt, der mit Häufungen von Naturkatastrophen immer wichtiger wird. Alle, die nicht nur ihr Fahrzeug, sondern auch die Insassen absichern möchten, sind mit dem Tarif AutoPlusProtect bestens beraten. Neben den Leistungen des Tarifs AutoBasis sind darin außerdem die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer sowie die Behandlung durch medizinisches Chef-Personal inbegriffen, wenn es nach einem Unfall zu einem Krankenhausaufenthalt kommt. Alternativ erhalten Privatversicherte 40 Euro Krankenhaustagegeld pro Tag.

Elektrofahrzeuge gut und richtig absichern

Die Zeit der Verbrenner und der fossilen Energien geht allmählich ihrem Ende entgegen – ganz im Sinne des heutzutage so immens wichtigen Klimaschutzes. Elektrofahrzeuge werden stetig beliebter. Wer ein Auto mit Elektroantrieb fährt, sollte sich idealerweise für AutoPlusProtect entscheiden. Im Rahmen dieses Tarifs greift die Allgefahrendeckung von Akkus: Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Akkus sind also mitversichert. Ein wichtiger Baustein, denn der Akku macht rund ein Drittel des gesamten Anschaffungspreises bei Elektrofahrzeugen aus.

Seit Herbst 2022 bietet die Sparkassen DirektVersicherung einen zusätzlichen, ganz besonderen Tarif an. Mit AutoPremium profitieren die Versicherten von sämtlichen Leistungen der Tarife AutoBasis und AutoPlusProtect, können sich aber auch noch über eine mildere Rückstufung, verbesserte Leistungen im Schadenfall und den AuslandsSchadenschutz freuen. Weiterhin integriert ist eine Garantie auf Leistungs-Updates. Das bedeutet, dass alle Kundinnen und Kunden von sämtlichen Tarifverbesserungen und neuen Leistungsbausteinen profitieren, die erst nach Abschluss der Versicherung aufgenommen werden. Mit dieser Garantie verpasst man also keinerlei Vorteile in der Autoversicherung und bleibt stets auf dem Laufenden.

Informieren Sie sich jetzt über die Angebote zur Autoversicherung der Sparkassen DirektVersicherung unter

https://www.sparkassen-direkt.de/produkte/autoversicherung/

Weitere wertvolle Informationen finden Sie in der Lebenswelt „Auto & Mobilität“:

https://www.sparkassen-direkt.de/auto-mobilitaet/

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

https://www.facebook.com/sdv24

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01

juergen.cramer@sparkassen-direkt.de

https://www.sparkassen-direkt.de

Pressekontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01

s-direkt@eckpunkte.com

http://www.sparkassen-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.