Speaker Award geht an Natalie Molker

Beim 14. Internationalen Speaker Slam, am 13. April in der Medienstadt Mastershausen, hat Natalie Molker das Publikum begeistert. Nach New York, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf fand der internationale Speaker Slam nun in der Medienstadt Mastershausen statt. 125 Redner aus 13 Nationen haben auf zwei Bühnen gegeneinander gebattelt.

Es gab am Anfang eine Vorqualifikation durch eine internationale Jury.

Das von Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind.

Der Speaker Slam ist ein Redner Wettbewerb. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Die Redner haben nur vier Minuten Zeit, um das Publikum mitzureißen und zu begeistern. Ihr Thema in einem Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was das Publikum in die Bahn zieht, das ist wohl die Meisterklasse im professionellen Speaking.

Natalie Molker überzeugte das Publikum nicht nur mit ihrem Thema, sondern begeisterte sie mit ihrer Bühnenperformance.

Dabei motivierte sie das Publikum von Anfang an zum Tanzen und zog durch ihre charmante Persönlichkeit das Publikum magisch in ihr Thema des Tanzes und der Persönlichkeitsentwicklung rein. Auf der Bühne sprach sie über das Thema Selbstbewusstsein. Viele Menschen trauen sich nicht, im Leben neue Chancen zu ergreifen. Sie sind nicht selbstbewusst, fühlen sich klein, nicht gut genug, wertlos.

Publikumsstimme zu Natalie Molker:

„Tanz mit Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden hat mich total inspiriert, bei jeden Tanzschritt wächst mein Selbstbewusstsein“

Josua Laufer vom Expertenportal:

„Sie hat die Zuhörer berührt, im wahrsten Sinne bewegt und dazu ermutigt ihren eigenen Weg zu gehen“

In der Rede ging es darum: wie man von Profitänzer*innen für den beruflichen und privaten Alltag lernen kann? Tanzen ist viel mehr als reines Bewegungstraining. Was Entscheidungen über den nächsten Tanzschritt, mit dem Beruf, Business und privaten Entscheidungen zu tun haben.

Ihre Kernbotschaft der Rede war: „Wir müssen nicht wie ein Profi tanzen können, aber wir sollten alle so denken!“

Natalie Molker ist Speakerin |Trainerin| Tänzerin. Die Mission der 42-Jährigen ist es, Menschen selbstbewusst zu machen. Sie verhilft anderen Menschen zu mehr Strahlkraft, Selbstbewusstsein und Mut.

Ihr Motto ist: „Mach dein Leben zu deinem eigenen Tanz!“ Just dance!“

Mit über 25 Jahren Tanzerfahrung und über 12 Jahren als Trainerin im Tanzbereich verkörpert sie Leichtigkeit, Kreativität und Leidenschaft für ihre Themen.

Natalie ist Trainerin|Speakerin|Profi-Tänzerin und steht für mehr Leichtigkeit, mehr Mut und mehr Selbstbewusstsein.

Mithilfe von über 25 Jahren Erfahrung im Tanz und über 12 Jahre Trainertätigkeit verkörpert sie die Leichtigkeit, Kreativität und die Leidenschaft für ihre Themen. Im besonderen Fokus ihres Trainings, Seminare und Workshops steht, nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern auch ganz wichtig viel Spaß und Lebensfreude zu vermitteln: durch jeden Tag energiegeladen und selbstbewusst zu tanzen und jeden Abend mit einem Lächeln einzuschlafen.

