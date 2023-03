Squirro bringt unternehmensfähige generative KI-Lösung auf den Markt

– Die neue Lösung bietet Unternehmen alle Vorteile der generativen KI und beseitigt gleichzeitig bekannte Probleme wie Halluzinationen, Sicherheitsbedenken und die Integration in bestehende Systeme

– Eine Studie von Squirro zeigt die große Nachfrage nach generativer KI: Fast 70% der Unternehmen nutzen, implementieren oder erwägen generative KI-Lösungen

Squirro, der führende Augmented-Intelligence-Anbieter, hat eine neue, unternehmensfähige Lösung für generative KI (GenAI) auf den Markt gebracht, die alle Vorteile von GenAI bietet und gleichzeitig die Probleme beseitigt, die heute noch vielerorts mit der unternehmensinternen Nutzung verbunden sind.

Die Lösung von Squirro kombiniert Large Language Models (LLMs) mit der eigenen Insight Engine- und Composite AI-Technologie (Verschmelzung verschiedener KI-Technologien, wie maschinelles Lernen und Knowledge Graph). Dies bedeutet, dass Unternehmen nachvollziehbare und vollständig kontextualisierte Ergebnisse auf der Grundlage ihrer eigenen Daten generieren können, indem sie die Informationsquelle der LLM-Antwort hinzufügen und somit die notwendige Transparenz und Erklärbarkeit sicherstellen.

Um die Einführung seiner neuen GenAI-Lösung für Unternehmen zu unterstützen, führte Squirro eine umfassende Umfrage bei Entscheidungsträgern für GenAI durch. Fast 70% der Befragten befassen sich mit GenAI aktiv: 14,3% der Teilnehmer nutzen bereits GenAI, 14,3% implementieren derzeit GenAI, 40% evaluieren GenAI-Anbieter.

„Es gibt eindeutig ein enormes Interesse an GenAI in den Unternehmen, aber es gibt auch Bedenken über Halluzinationen und die Neigung von GenAI, Dinge zu erfinden, die auf der stochastischen Wahrscheinlichkeit dessen basieren, was als Nächstes kommen könnte“, sagte Dr. Dorian Selz, CEO von Squirro. „ChatGPT gibt zu, dass seine Trainingsdaten im Jahr 2021 enden, was bedeutet, dass den Ergebnissen aktueller Kontext und Wissen fehlen. Es kann nicht auf Informationsquellen außerhalb seines eigenen Modells zugreifen, und es kann keine Fakten verifizieren oder Referenzen liefern.“

„Unsere neue Lösung kombiniert LLM mit Composite AI- und Insight Engine-Technologie, um eine bahnbrechende GenAI-Lösung für Unternehmen zu schaffen. Sie liefert leistungsstarke und hochwirksame Ergebnisse, die auf den eigenen Daten eines Unternehmens basieren und vollkommen transparent und referenzierbar sind.“

89% der Befragten in der Squirro-Studie sehen den größten Mehrwert von GenAI im systemübergreifenden Einsatz. Als wichtigste Geschäftsprozesse wurden Wissensmanagement (87%), Vertrieb und CRM (62%) sowie Kundenservice (60%) genannt.

GenAI kann nur dann wirklich effektiv sein, wenn es in bestehende Systeme und Workbenches integriert wird, was das Vorhandensein von allen relevanten Datenverbindungen auf sichere Art und Weise voraussetzt. Die GenAI-Lösung von Squirro ist vollständig in die Unternehmenssysteme integriert, einschließlich Anwendungen wie Microsoft Dynamics und Salesforce. Darüber hinaus kann die Information Retrieval Pipeline von Squirro – einschließlich LLM – in einer privaten Cloud eines Unternehmens eingesetzt werden, was den Datenschutz umfassend gewährleistet.

Die neue Lösung kann Erkenntnisse, Ideen und Einsichten mithilfe der Composite AI-Technologie von Squirro erfassen und entwickeln. Die Erkenntnisse werden dann als eine Kombination aus extrahierten Informationen aus der NLP-Textklassifizierung mit GenAI entwickelt.

„Bei Enterprise GenAI geht es nicht um die vollständige Automatisierung von Inhalten, sondern darum, die Fachleute in den Unternehmen zu unterstützen, damit sie besser und schneller arbeiten können“, so Dr. Dorian Selz weiter. „Genau das haben wir mit unserer GenAI-Lösung erreicht. Sie eliminiert potenzielle Risiken innerhalb von GenAI und erschließt für Unternehmen einen größeren Wert durch die Verbindung mit persönlichen Daten, Finanzinformationen und vertraulichen Geschäftsinformationen bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. Es ist eine bahnbrechende Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungsfällen geeignet ist.“

Um mehr über die generative KI-Lösung von Squirro zu erfahren, klicken Sie bitte hier: https://info.squirro.com/gen-ai-learn-more

Hinweis an die Redaktion: Die Umfrage wurde im Februar/März 2023 mit 77 Führungskräften in den USA, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Singapur und Hongkong durchgeführt.

Weitere Informationen auch unter: https://www.squirro.com

