Standing Ovations für „Raumkosmetikerin Helene“

Helene fegt die Bühne

Die talentierte Pulheimerin Petra Samoiski-Tierney hat beim Internationalen Speaker Slam am 20. September 2024 in Masterhausen einen bemerkenswerten Erfolg gefeiert. Mit ihrer eindrucksvollen Performance als „Raumkosmetikerin Helene“ erhielt sie den begehrten Award und wurde mit Standing Ovations vom Publikum geehrt.

Comedy zum Reflektieren

In 4 Minuten humorvoller Darstellung des Büroalltags brachte sie das Publikum zum Lachen. Hinter dem Humor steckt eine tiefere Botschaft. Ihr Ziel ist es, die Menschen zum Nachdenken zu bringen und die Wertschätzung für Mitarbeiter – besonders für die vielen fleißigen Reinigungskräfte – zu schärfen, die tagtäglich dafür sorgen, dass Millionen von Menschen am nächsten Tag einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden.

Mit ihrer „Content-Comedy“ möchte sie die Arbeitskultur positiv beeinflussen. Ihre Kernbotschaft: „Wenn jeder Mensch mehr Dankbarkeit für die Arbeit der Reinigungskräfte zeigt, habe ich mein Ziel erreicht.“

Der Wettbewerb hat ihr Leben verändert

„Es war eine unglaubliche Erfahrung, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und meine Figur der Raumkosmetikerin Helene auf die Bühne zu bringen“, sagte Samoiski-Tierney. „Die positive Resonanz des Publikums und die Anerkennung durch die Jury sind für mich eine große Motivation, meine Leidenschaft für Comedy weiterzuverfolgen. Mein Ziel ist es, viele Menschen zu erreichen und jede Veranstaltung mit einer Prise Humor aufzufrischen.“

Was ist der Speaker Slam?

Der Internationale Speaker Slam, organisiert von Hermann Scherer und Katja Kaden von „Germany“s Next Speaker Star“ wurde auf zwei Bühnen ausgetragen mit 130 Teilnehmern aus 13 Ländern. Das Event wurde auf 2 Kanälen live gestreamt und erreichte Zuschauer in Kalifornien, der Mongolei, China und Kanada. Der Speaker Slam, der bereits in Dubai und New York ausgetragen wurde, hat sich als ein Event etabliert, das herausragende Redner aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt.

Wer ist Helene?

Petra Samoiski-Tierney in der Rolle von Helene ist eine engagierte Speakerin aus Pulheim, die sich auf „Content-Comedy“ spezialisiert hat. In mehr als 30 Jahren Bürotätigkeit hat sie viele Geschichten gesammelt. Mit ihrem einzigartigen Stil verbindet sie Humor, Tiefgang und Professionalität, um ihr Publikum nachhaltig zu begeistern. Auf ihrer Webseite ist ein Ausschnitt ihres preisgekrönten Auftritts zu finden.

