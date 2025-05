Stefan Müller schreibt Erfolgsgeschichte weiter und erhält begehrten Award

Jetzt auf nach New York

Stefan Müller aus Augsburg schreibt Erfolgsgeschichte weiter und erhält begehrten Award!

Nach dem großen Erfolg als Preisträger beim internationalen Speaker Slam im März vor 230 Teilnehmern aus 29 Ländern konnte Nachhaltigkeitsexperte und Keynote Speaker Stefan Müller einen weiteren beachtlichen Erfolg verbuchen. Beim legendären Founder Summit, Deutschlands größter Gründer- und Unternehmerkonferenz, die am 26. und 27. April im Rhein-Main Congress Center in Wiesbaden stattfand, erhielt er den begehrten Award. Gründer, Unternehmer, Investoren und Speaker trafen sich an zwei Tagen vor über 8.000 Besuchern und teilten ihre wertvollen Insights und Strategien und betrieben Network. Stefan Müller trat auf der Inspiration Stage auf und überzeugte mit Worten, Ausstrahlung und Persönlichkeit. Zwei Minuten hatte er Zeit, sich und sein Thema auf der Bühne zu präsentieren. Einen Vortrag so zu verkürzen und trotzdem alles

Wichtige zu sagen und dann noch den gefühlvollen Draht zum Publikum zu finden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Wording und Speaking.

Wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, vertritt Stefan Müller die klare These, dass etwas gegen den weltweiten Plastikmüll getan werden muss, vor allem gegen die gesundheitsgefährdende Gefahr des Mikroplastiks, welches wir täglich sogar über die Atemluft, das Trinkwasser und die Nahrungskette aufnehmen. Als Experte gibt er gerne auch persönlich Tipps und Anregungen weiter, bietet sogar lukrative private und geschäftliche Lösungen an. Auch für Vereine und Verbände bieten sich mit diesem Konzept nachhaltige und lukrative Möglichkeiten.

Für diesen Mehrwert wurde Stefan Müller gleich dreifach ausgezeichnet. Er erhielt den begehrten Award, eine Einladung zu Germanys next Speaker Star und einen höheren Bekanntheitsgrad für mehr Reichweite. Zusätzlich wartet jetzt der nächste

Speaker Slam in New York, wo er bereits gebucht ist. (Kontaktmail: info@plastic-stop.com)

Einzelunternehmen

Kontakt

Stefan Müller e.K.

Stefan Müller

Pater Roth Strasse 13

86157 Augsburg

082144941466



http://www.stefanmueller.info

Bildquelle: Justin Bockey