Stellenangebot für Notarfachangestellte (m/w/d) in Frankfurt am Main

Frankfurt, 21. Dezember 2023 – Das Notarbüro Selzer Reiff Notare sucht Verstärkung. Ausgeschrieben ist eine langfristige, spannende, abwechslungsreiche und überdurchschnittlich vergütete Tätigkeit in Frankfurt für ausgebildete Notarfachangestellte (m/w/d).

„Sie arbeiten bei uns im Team zusammen mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, davon eine Notariatsleiterin sowie ein junger Notariatsassistent und eine junge Notariatsfachangestellte“, beschreibt Notarin Bettina Selzer das Arbeitsumfeld. Sie hebt besonders das sehr gute, familiäre Arbeitsklima im Notarbüro hervor. Für das neue Team-Mitglied steht ein klimatisierter, ergonomischer Arbeitsplatz in frisch sanierten Kanzleiräumen zur Verfügung, zentral im Frankfurter Westend.

„Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung“, betont Bettina Selzer. „Sie unterstützen uns Notare bei der Vorbereitung, dem Entwurf und der Abwicklung der Urkunden. Darüber hinaus sind Sie fachlich kompetenter Ansprechpartner für unsere Mandanten, der ihnen Fragen kurzfristig beantwortet und Termine bei den Notaren zeitnah zur Verfügung stellt. Wir arbeiten mit RA-Micro und freuen uns über Mitarbeiter, die mit uns auf gleicher Augenhöhe und selbständig arbeiten.“

https://www.selzer-reiff.de/stellenangebot-notarfachangestellte/

Über Selzer Reiff Notare, Frankfurt

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998. Seit einigen Jahren sind RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff ausschließlich als Notare tätig. Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage). Damit ist der neue Arbeitsplatz auch ausgezeichnet mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

In ihrem Notarbüro in Frankfurt am Main bieten Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff sämtliche notariellen Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Familienrecht, im Erbrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht, im Handelsrecht und Gesellschaftsrecht sowie bei klassischen Treuhandtätigkeiten.

Über die Sozietät SELZER REIFF Notare, Frankfurt am Main:

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Notare ein modernes Notarbüro.

Mit RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht und Familienrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht, im Gesellschaftsrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de

Firmenkontakt

SELZER REIFF Notare, Frankfurt

Bettina Selzer

Guiollettstraße 27

60325 Frankfurt am Main

069 / 72 30 17



https://www.selzer-reiff.de

