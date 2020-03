Stress lass nach! Fortbildung am Systemischen Zentrum

Systemische*r Stress-Präventionstrainer*in

Frankfurt. Das Systemische Zentrum qualifiziert Interessierte in einer Kurz-Fortbildung zum*r Systemischen Stresspräventionstrainer*in. Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) hat das Konzept des systemischen Weiterbildungsinstituts anerkannt. Mit der 6-tägigen Train-the-Trainer- Fortbildung können sich die Absolvent*innen des Trainings bei der ZPP als Kursleiter*in zertifizieren zu lassen.

Die Vorteile: Die Systemischen Stresspräventionstrainer*innen werden von fast allen gesetzlichen Krankenkassen gelistet (2018: 1 Mio Abrufe !) und auf Nachfrage empfohlen. Die Krankenkassen erstatten ihren Teilnehmer*innen dann meistens zwischen 75% – 100% der Kursgebühr.

Teilnahmevoraussetzung am Train-the-Trainer-Programm ist ein ein akademischer Abschluss im psychosozialen Bereich. Dazu zählen zum Beispiel Psycholog*innen, Sozialpädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen, Ärzt*innen und Gesundheitswissenschaftler*innen.

Die nächsten Fortbildungen “Systemische*r Stresspräventionstrainer*in finden statt am:

13.03./14.03.2020 Frankfurt Rödelheim

28.03./29.03.2020 Stuttgart

09.05./10.05.2020 Stuttgart

09.05./10.05.2020 München

16.05./17.05.2020 Hamburg

16.05./17.05.2020 Berlin

30.05./31.05.2020 Frankfurt Rödelheim

06.06./07.06.2020 Leipzig

20.06./21.06.2020 Hamburg

Weitere Informationen finden Interessent*innen:

Die wispo AG (Wissenschaftliches Institut für Systemische Psychologie und Organisationsentwicklung) bietet mit dem Systemischen Zentrum seit 1986 hochwertige Weiterbildungen und Seminare in der Erwachsenenbildung an. Der Schwerpunkt der Fort- und Weiterbildungsangebote liegt auf der Vermittlung von Beratungs- und Coachingkompetenz für Mitarbeiter*innen aus der Sozial- und freien Wirtschaft. An den Standorten in Berlin, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Wiesbaden, Stuttgart und München werden jährlich mehr als 1100 Teilnehmende durch das Systemische Zentrum betreut. Die Angebote sind vom größten deutschen Verband für Systemisches Arbeiten, der DGSF (Deutschen Gesellschaft für Systemische Familientherapie, Beratung und Therapie www.dgsf.org), anerkannt. Auch moderne Lernformen wie “Webinare” finden bei der wispo AG statt.

Bildquelle: cottonbro via Pexels