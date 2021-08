SUMMER ART FESTIVAL @ COMPUTERSPIELEMUSEUM Berlin am 03./04.09.2021

Präsentiert von Your Art Beat, Strollology und Dogma2021

Am 03. und 04. September lädt das Computerspielemuseum zum Spielen, Tanzen und Entdecken ein. Im Rahmen des Events “SUMMER ART FESTIVAL @ Computerspielemuseum” stellen sich verschiedene Künstlergruppen vor, die ein Programm aus Musik, Digitaler Kunst und Tanz bieten.

Die Veranstaltung findet Freitag (03.09.) und Samstag (04.09.) auf der Terrasse des Computerspielemuseums Berlin statt und beinhaltet unter anderem einen Stoptrick Schnupperkurs, eine Freestyle Cypher Competition und eine kreative Performance des Modelabels SYLD.

Strollology präsentiert “Dig Yourself Out Of The Shit” als Fassadenmedium.

Abschluss des Events wird der Live Kick-off von Dogma2021 zum Thema Technologie, Kreativität und Gesellschaft sein (Samstag, 20:00 Uhr / Moderation: Karim Bartels / Speaker: Dr. Matthias Welker – Your Art Beat e.V. und Lars Roth -Strollology / max 20. Personen). Der Podcast kann ab dem 13. September auf dem YouTube-Channel von YOUR ART BEAT e.V. nachgehört werden.

Das Kreativnetzwerk Your Art Beat e.V. mit dem neuen Programm DOGMA2021 und das STROLLOLOGY Studio ergänzen mit dem zweitägigen Kunstfestival ihren virtuellen Messestand bei der ART KARLSRUHE.

Der Eintritt ist frei.

Wo: Computerspielemuseum Berlin – Karl-Marx-Allee 93a, 10243 Berlin

WANN: 03./04. September 2021

PROGRAMM:

Freitag:

16:00: Stage Piano – Rosanno Snel

18:00: Stage Piano – Rosanno Snel

Samstag:

14:00: Führungen auf der Karl-Marx-Allee – Achim Bahr, Stalinbauten e.V.

15:00: Stoptrick Schnupperkurs – Dominik Mader & Ben Lützow

17:00: Tanz Performance – Ela & Ruben

18:00: Line in Cypher Competition – Sadi da Kid, Pdro420, Liuz

19:00: Kreative Performance – SYLD mit DJ Diana May

20:00: Dogma2021 Panel – Live Podcast #wirsinddogma

DURCHGEHENDES PROGRAMM:

Interactive Game – Yuxi Long

VR Booth – Your Art Beat

Digital Artworks – Michael Filmovi

Virtual School – Aizhan Sagayaneva

Kunst aus dem Computerspielemuseum

Fassadenmedium DYOOS

BILDMATERIAL

https://1drv.ms/u/s!AgmSyLaElZMbks5K0Ug4M-sBLL-2bw?e=P5T44N

LINKS

https://www.instagram.com/yourartbeat/

https://yourartbeat.net

https://yourartbeat.net/vr/

https://www.strollology.com/dyoots/

Virtueller Messestand ART KARLSRUHE:

https://ausstellerverzeichnis.art-karlsruhe.de/vis/v1/de/exhibitors/art21.69796

YouTube YOUR ART BEAT e.V.:

https://www.youtube.com/channel/UChjxZpqDbodX4BZtoekseDQ

KONTAKT UND ANSPRECHPARTNER:

Dr. Matthias Welker

matthias@yourartbeat.de

Lars Roth

roth@strollology.com

Kontakt

Your Art Beat e.V.

Matthias Welker

Hauptstrasse 20

10827 Berlin

+49 30 57 70 72 600

matthias@yourartbeat.de

https://yourartbeat.net

