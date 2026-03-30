Talkdesk macht mit BSI-C5-Zertifizierung den regulatorischen Weg frei für deutsche Unternehmen

Zertifizierung beseitigt zentrale Hürde für deutsche Finanz-, Versicherungs- und Gesundheitsunternehmen auf ihrem Weg zu einem modernen Kundenservice

Leipzig, 30. März 2026. Talkdesk®, Inc., ein führender Anbieter von Customer Experience Automation (CXA), hat die BSI-C5-Zertifizierung erhalten und erfüllt damit eine Grundbedingung vieler großer deutscher Unternehmen, insbesondere wenn diese in hoch regulierten Branchen wie dem Finanz-, Versicherungs- und Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor agieren.

Definiert vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellt der C5-Standard den grundlegenden Maßstab für Cloud-Sicherheit in Deutschland dar. Anhand dieses Gradmessers beurteilen Beschaffungsabteilungen und Prüfer, ob die Vertrauenswürdigkeit einer Cloud-Plattform für besonders schützenswerte Abläufe ausreichend ist.

Der Standard widmet sich Themenbereichen, die für IT-Verantwortliche am wichtigsten sind: wie Daten geschützt werden, wer darauf zugreift und wie ein Unternehmen auf Sicherheitsvorfälle reagiert. Die Einstufung nach BSI C5 verlangt eine unabhängige Prüfung der operativen Transparenz und Systemsicherheit eines Anbieters. Für Talkdesk bedeutet dies, dass seine Cloud-Infrastruktur und seine Customer-Experience-Automation-Plattform nachweislich die spezifischen Anforderungen der deutschen Bundesregierung an sicheres Cloud-Computing erfüllen.

„Talkdesk nimmt die Sicherheit seiner Kunden sehr ernst und arbeitet permanent daran, sie stetig zu verbessern. Das BSI-C5-Testat ist in Deutschland der definitive Maßstab für das Vertrauen in die Cloud. Durch die Erfüllung seiner strengen Standards haben wir die zentrale Hürde für Unternehmen in regulierten Branchen auf ihrem Weg zu einer modernen Kundenerfahrung beseitigt. Talkdesk liefert die Transparenz und Sicherheitskontrollen, die IT-Verantwortliche in Deutschland benötigen, um ihren Betrieb in die Cloud verlagern zu können“, erklärt Munil Shah, Chief Technology Officer bei Talkdesk.

Die heutige Verlautbarung reiht sich in Talkdesks allgemeine Sicherheits-, Compliance und KI-Governance-Initiativen ein. Dazu zählen unter anderem bestehende ISO-Zertifizierungen wie ISO/IEC 27001 und die kürzlich erfolgte ISO/IEC 42001-Zertifizierung, die Talkdesks langfristiges Engagement für Vertrauen und verantwortungsvolle Innovationen unterstreichen.

Talkdesk® unterstützt Unternehmen dabei, die Effizienz und Qualität ihrer Kundenerfahrung nachhaltig zu steigern. Mit seiner Cloud-nativen, GenAI-gestützten CX-Plattform, speziell entwickelten Branchenlösungen und erweiterbaren KI-Angeboten versetzt Talkdesk Unternehmen in der Cloud und on-premises in die Lage, hochwertige Kundenerlebnisse zu liefern, die sie wettbewerbsfähiger machen, den Umsatz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Effizienz erhöhen. Mit spezialisierten Workflows und Integrationen, die im Rahmen der Industry Experience Clouds sofort einsatzbereit sind, steigert Talkdesk den Nutzwert für Kunden schneller und einfacher, als dies im Regelfall mit Legacy- oder One-Size-Fits-All-Lösungen möglich ist. Als Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt liefert Talkdesk kontinuierliche Innovationen und umfassende Vorteile für Kunden. Sein Engagement für Sicherheit sowie seine Zuverlässigkeit zeichnen das Unternehmen branchenweit aus.

Weitere Informationen finden sich unter www.talkdesk.com

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