Thomas Issler feiert 20-jähriges Firmenjubiläum

Konstante Weiterentwicklung und Innovation als Motto

Als Thomas Issler 2000, das Jahr des Platzens der Dotcom-Spekulationsblase, Maximal-Webdesign gründete, war nicht vorauszusehen, wie erfolgreich die weitere Geschichte verlief.

Aus Maximal-Webdesign wurde die Internet-Agentur 0711-Netz, deren Geschäftsfeld sich immer mehr in Richtung Online-Marketing verlagerte. Speziell für die Zielgruppe Handwerk ist die Agentur ein bekannter Name. Der Erfolg der Vorgehensweise zeigt sich in mehreren gewonnenen Preisen, u.a. bei der Wahl zur “Handwerkerseite des Jahres 2017”.

Seit 2004 werden Seminare veranstaltet, zu Beginn hauptsächlich in Kooperation mit der Schweizer Worldsoft AG. Seit 2012 komplett mit eigenem Seminar- und Ausbildungskonzept im Internet-Marketing-College mit der Online-Marketing-Manager Ausbildung als Flaggschiff. Das Programm wurde über die Jahre von vor Ort Präsenz Veranstaltungen in ein Webinar- und Online-Kurs-System umgebaut. Der 2019 eingeführte eigene Mitgliederbereich mit über 30 Kursen, Coachings und Seminaren zeigt dies.

Zusätzlich ist Thomas Issler als Speaker und Autor tätig.

