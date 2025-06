Ihr starker Partner für moderne Haustechnik in 44807 Bochum – von Rohrreinigung bis Solarthermie

Die Tokul Haustechnik GmbH steht seit Jahren für Qualität, Innovation und zuverlässigen Service im Bereich Haustechnik in Bochum. Als lokal verwurzeltes Unternehmen mit Sitz in der Region 44807 Bochum bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum – von der professionellen Rohrreinigung über Lüftungsanlagen bis hin zu barrierefreien Bädern und nachhaltigen Lösungen wie Wärmepumpen oder Solarthermie.

Mehr als Technik – ganzheitliche Lösungen aus einer Hand

Unsere Leistungen richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbekunden. Ob Neuinstallation, Modernisierung oder Sanierung – die Tokul Haustechnik GmbH bietet kompetente Beratung, sorgfältige Planung und eine fachgerechte Umsetzung in allen Bereichen:

Heizung: Modernisierung alter Heizsysteme oder Installation effizienter Wärmepumpen

Sanitär: Installation, Wartung und Reparatur für Küche, Bad und WC

Badsanierung: Gestaltung individueller Wohlfühlbäder mit modernem Design

Barrierefreie Bäder: Funktionalität trifft Design – für jedes Alter und alle Lebenslagen

Rohrreinigung: Schnelle und nachhaltige Hilfe bei verstopften Leitungen

Solarthermie: Umweltfreundliche Warmwasserbereitung mit Sonnenkraft

Lüftungsanlagen: Saubere Luft und gesundes Raumklima in jeder Jahreszeit

Kundendienst: Persönlich, kompetent, zuverlässig – wir sind für Sie da

Tokul Haustechnik GmbH – Energieeffizienz als Grundprinzip

Die Anforderungen an moderne Haustechnik steigen stetig. Deshalb setzt die Tokul Haustechnik GmbH auf energieeffiziente Systeme, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch Ihre Energiekosten deutlich senken können. Besonders gefragt sind unsere Lösungen rund um Wärmepumpen und Solarthermie – hier bieten wir umfassende Beratung zu aktuellen Förderprogrammen und unterstützen bei der Beantragung von Zuschüssen.

Heizung in 44807 Bochum: Modern, wartungsarm und zukunftssicher

Ob klassische Gasheizung, Pelletheizung oder innovative Wärmepumpentechnologie – wir planen und installieren maßgeschneiderte Heizlösungen für Ihre Immobilie in 44807 Bochum. Auch der Austausch veralteter Heizsysteme gegen moderne, umweltschonende Anlagen gehört zu unserem Kerngeschäft.

Rohrreinigung mit Hochdruck – damit alles wieder läuft

Verstopfungen in Küche, Bad oder Keller? Unsere erfahrenen Monteure lösen das Problem schnell und effizient. Mit moderner Technik und langjähriger Erfahrung bieten wir eine Rohrreinigung, die nicht nur Symptome bekämpft, sondern die Ursache nachhaltig beseitigt. Selbst hartnäckige Verstopfungen oder Wurzeleinwuchs in Abwasserleitungen sind für uns kein Problem.

Barrierefreie Bäder: Komfort trifft Zukunft

Ein barrierefreies Bad ist nicht nur für ältere Menschen eine Bereicherung, sondern bietet Komfort und Sicherheit für alle Generationen. Die Tokul Haustechnik GmbH plant und realisiert Badezimmer, die ergonomisch, funktional und zugleich optisch ansprechend sind – natürlich individuell auf Ihre Wohnsituation abgestimmt.

Badsanierung mit Stil und System

Bei der Badsanierung gehen Funktionalität und Design Hand in Hand. Wir beraten Sie ausführlich zu neuen Materialien, platzsparenden Lösungen und modernen Armaturen. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir ein Bad, das nicht nur hygienisch und pflegeleicht, sondern auch ein echter Hingucker ist.

Lüftungsanlagen – Frische Luft für ein gesundes Zuhause

Gute Luftqualität wirkt sich direkt auf Ihr Wohlbefinden aus. Gerade in gut isolierten Häusern ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung unverzichtbar. Unsere Lüftungsanlagen sorgen für kontinuierlichen Luftaustausch, reduzieren Feuchtigkeit und beugen Schimmelbildung vor – energieeffizient und leise.

Kundendienst mit Handschlagqualität

Unser Kundendienst steht für schnelle Reaktionszeiten, transparente Kommunikation und fundiertes Fachwissen. Ob Wartung, Notdienst oder Nachbetreuung – wir lassen Sie nicht im Stich. Für alle Anliegen rund um Ihre Haustechnik ist die Tokul Haustechnik GmbH Ihr verlässlicher Partner vor Ort.

Über Tokul Haustechnik GmbH

Die Tokul Haustechnik GmbH mit Sitz in Bochum ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Bereiche moderner Haustechnik. Unser Team aus erfahrenen Fachleuten setzt auf nachhaltige Lösungen, kundenorientierten Service und höchste Qualität – für private wie gewerbliche Bauprojekte in der Region 44807 Bochum und darüber hinaus.

