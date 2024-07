TOP 100 – montratec gehört zum dritten Mal in Folge zur Innovationselite im deutschen Mittelstand

Auszeichnung als TOP 100 Innovator 2024 für überdurchschnittliches Innovationsmanagement

Das Hightech-Unternehmen montratec aus Dauchingen (Baden-Württemberg) ist nach 2022 und 2023 zum dritten Mal in Folge Träger des TOP 100 Siegels. Mit einem Gesamtrating von „A+“ beim Innovationswettbewerb TOP 100 setzt das Unternehmen damit auch im internationalen Vergleich überdurchschnittliche Maßstäbe im Innovationsmanagement. Ranga Yogeshwar, der renommierte Wissenschaftsjournalist und Mentor der TOP 100-Unternehmen, gratulierte der montratec GmbH bei der Preisverleihung auf dem 9. Deutschen Mittelstands-Summit in Weimar zu dieser herausragend professionellen Innovationsleistung mit überdurchschnittlichen Bewertungen in vier der insgesamt fünf Kategorien: „Innovationsförderndes Top-Management“, „Innovationsklima“, „Innovative Prozesse und Organisation“ sowie „Außenorientierung / Open Innovation“.

Die montratec GmbH, eines der führenden Unternehmen für Automationslösungen, entwickelt mit dem intelligenten Transfersystem montrac® zukunftsorientierte, energieeffiziente und individuelle Intralogistik 4.0-Lösungen für die Vernetzung industrieller Produktions- und Logistikprozesse.

„Die erneute Auszeichnung mit dem TOP 100 Siegel 2024 ist ein weiterer Meilenstein für unser Unternehmen und eine großartige Bestätigung, dass Innovation ein Schlüsselfaktor für die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres intelligenten und individuellen montrac®-Transfersystems ist“, so Sven Worm, Vorsitzender der Geschäftsführung der montratec GmbH. „Auch in Zukunft werden wir auf kundenorientierte Innovationsprozesse setzen, um dazu beizutragen, den globalen CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren.“

In dem einzigartigen TOP 100 Innovationswettbewerb werden die innovativsten und zukunftsfähigsten Unternehmen im deutschen Mittelstand in einem wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahren für ihr Innovationsmanagement ausgezeichnet. Hierbei ermittelt ein unabhängiges Forschungsteam unter Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien anhand von mehr als 100 Kriterien in den fünf Bewertungskategorien: „Innovationsförderndes TOP-Management“, „Innovationsklima“, „Innovative Prozesse und Organisation“, „Außenorientierung/Open Innovation“ und „Innovationserfolg“, ob Innovation im Unternehmen das Ergebnis systematischen Vorgehens ist, wie erfolgreich diese Ideen in Markterfolge umgewandelt werden und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, auch künftig am Markt erfolgreich zu sein.

Das Unternehmen montratec positioniert sich international erfolgreich mit dem im Baukastenprinzip aufgebauten Transfersystem montrac®. Es besteht aus einem modularen, flexibel erweiterbaren Aluminium-Monoschienensystem und unterschiedlichen Transport-Shuttletypen, die autonom gesteuert auf der Monoschiene operieren und eigenständig die optimale Route zum Ziel finden. Von Losgröße 1 bis zur Hochvolumen-Produktion ermöglicht montrac® einen vollautomatisierten, reibungslosen und hochpräzisen Materialfluss – auch über unterschiedliche Transportebenen und unter der Decke. Zertifiziert für unterschiedlichste Produktionsumgebungen (u.a. ESD, EMV, Trockenraum, bis Reinraumklasse ISO 5) überzeugt montrac® insbesondere durch Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität im Anlagendesign und maximale Betriebssicherheit. „Dabei bildet die international standardisierte, herstellerübergreifende Steuerungsschnittstelle IO-Link einen wesentlichen Baustein unserer intelligenten Intralogistik 4.0-Lösungen“, erläutert Worm.

„Innovation und Kundennutzen gehören direkt zusammen. Um in einem sich ständig verändernden Markt erfolgreich zu sein, ist Innovation der entscheidende Faktor. Mit unserer Innovationskultur fördern wir das unternehmerische Denken im Unternehmen und Agieren global. Die Auszeichnung ist für uns erneut Ansporn, unsere Kernkompetenz in der Prozessautomation und Intralogistik unter kontinuierlicher Beobachtung neuer Trends und Entwicklungen am Markt international auszubauen“, resümiert Worm.

Das Hightech-Unternehmen montratec GmbH ist vollständig auf die Kernkompetenzen der industriellen Intralogistik und Prozessverkettung fokussiert. Mit weltweit über 5.000 Installationen des innovativen Monoschienen- und Shuttle-Transportsystems montrac® bietet montratec zukunftsweisende Lösungen für die Verkettung und Automatisierung innerbetrieblicher Logistikprozesse in allen Industriebranchen sowie im Reinraum.

In der Firmenzentrale in Dauchingen sind rund 150 Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2023 wird die montratec GmbH als operatives Unternehmen innerhalb des Columbus McKinnon Portfolios weitergeführt. Columbus McKinnon (CMCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Hebetechnik und intelligente Bewegungssteuerung in der Materialhandhabung. Die montratec GmbH unterhält direkte Vertriebe in Europa, Nordamerika und Asien sowie weitere internationale Vertretungen durch Fachhändler. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.montratec.de/

