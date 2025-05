Total Economic Impact Study: Revenera Monetarisierungsplattform erzielt 426% ROI

Total Economic Impact Study unterstreicht den Wert der Software-Monetarisierungsplattform von Revenera für Umsatzwachstum und operative Performance

Hamburg, 13. Mai 2025 – Revenera, Anbieter von Plattformen zur Software-Monetarisierung, Open-Source-Compliance und Installation, hat die Ergebnisse der Studie The Total Economic Impact™ (TEI) for Revenera bekannt gegeben. Die Studie wurde von Forrester Consulting durchgeführt und zeigt, wie Kunden von Revenera von neuen Software-Monetarisierungsmodellen, effektivem Berechtigungsmanagement, verbesserter Compliance und einer beschleunigten Markteinführung profitieren.

Die 2025 durchgeführte Untersuchung fasst die Erfahrungen von vier multinationalen Organisationen aus den Bereichen Cybersicherheit, Energie, Ingenieurtechnologie und Fertigung mit Revenera zusammen. Forrester hat die Aussagen ausgewertet und die Ergebnisse zu einem Unternehmensprofil kombiniert. Die so konstruierte Organisation hat 5.000 Mitarbeiter, ist auf Software- und Technologielösungen spezialisiert und erzielt einen jährlichen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar. Über einen Zeitraum von drei Jahren belief sich der Return on Investment (ROI) auf 426 %, der Kapitalwert (Net Present Value, NPV) erreichte 28,8 Millionen US-Dollar.

„Die The Total Economic Impact™ von Forrester zeigt, wie Unternehmen Revenera nutzen können, um ihr Umsatzwachstum strategisch zu steigern und ihre betriebliche Effizienz erheblich zu verbessern“, erklärt Nicole Segerer, General Manager von Revenera. „Die Monetarisierungsplattform wirkt sich direkt auf die wichtigsten geschäftlichen Kennzahlen von Technologieunternehmens aus – von den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (Annual Recurring Revenue) über Kundenzufriedenheit bis hin zum Compliance-Management.“

Ergebnisse der Studie

Die Bewertung der zusammengesetzten Organisation hebt folgende Kriterien hervor:

– ROI von 426 % über drei Jahre: Zentrale Faktoren dafür sind das Umsatzwachstum durch automatisierte Softwarelizenzierung und Berechtigungsmanagement bei neuen Produkteinführungen, Umsätze durch die Umstellung von unbefristeten auf abonnementbasierte Lizenzen sowie verbesserte Compliance (z. B. durch das Zurückholen von entgangenem Softwareumsatz).

– Kurze Amortisationsdauer: Nach weniger als 6 Monaten glich der Netto-Nutzen (Nutzen minus Kosten) die anfänglichen Investitionen aus.

– Schnellere Markteinführung neuer Lizenzierungsmodelle: Das Software- und Berechtigungsmanagement von Revenera beschleunigte die Markteinführung durch die Optimierung und Automatisierung ehemals manueller Prozesse. Nach drei Jahren mit Revenera hatte sich die Zeit für die Lizenz- und Berechtigungsfreigabe um 90 % reduziert.

– Verbesserung der Prozesse: Weitere, nicht quantifizierte Vorteile von Revenera sind eine vereinfachte globale Compliance, eine verbesserte Kundenerfahrung und zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten durch bessere Sichtbarkeit. Des Weiteren punktete Revenera im Support: So konnte das Unternehmen sicherstellen, dass die Lizenzlösungen mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt halten.

Revenera Kundenreferenzen (basierend auf Interviews von Forrester, anonymisiert)

– „Der Wert ist hier eindeutig: Wir schaffen in einem Monat, was früher über ein Jahr gedauert hat. Wenn wir jetzt ein neues Produkt einführen, ist das nur noch ein kleiner Teil unseres Standardprozesses und kein großes Problem mehr, das wir lösen müssen. Früher galt dieser Bereich unseres Entwicklungsprozesses als risikoreich. Jetzt ist es ein fest etablierter Bestandteil jedes Projekts. Das bedeutet, wir können neue Produkte schneller auf den Markt bringen.“ – Produktmanager, Fertigung

– „Unsere Entscheidung für Revenera war getrieben von der Notwendigkeit, unsere Finanzen bei einem unserer [Kernangebote] zu verbessern. Uns war klar, dass wir dessen Wert deutlich unterschätzt hatten. Angesichts eines bevorstehenden großen Umsatzwechsels brauchten wir vollständige Transparenz über unsere Kundenbasis. Wir mussten wissen, wer unsere Kunden waren, was sie besaßen und wie sie es nutzten.“ – Direktor Digital Operations, Energie

– „Warum haben wir uns für Revenera und nicht für einen anderen Anbieter entschieden? Nun, wir hatten bereits eine bestehende Beziehung. Und ehrlich gesagt zeigte Revenera größeres Interesse an dem, was wir aus einer zukunftsorientierten Perspektive erreichen wollten. Die bestehende Beziehung, kombiniert mit der Bereitschaft, langfristige Möglichkeiten zu erkunden, machte sie zum stärkeren Partner.“ – Direktor Forschung & Entwicklung, Ingenieurtechnologie

– „Wir haben in der Vergangenheit Kunden, die leicht überversorgt waren, nicht aktiv verfolgt. Es sei denn, es handelte sich um extreme Übernutzung. Oft haben wir bis zu den Verlängerungszyklen gewartet, um Unstimmigkeiten anzugehen. Mit Revenera können wir die Softwarenutzung nun viel präziser verfolgen, besonders bei befristeten Lizenzen, und entscheiden, wann und wie wir Maßnahmen ergreifen. Die Daten, die die Plattform liefert, ermöglichen es uns, zu bewerten und sicherer zu handeln, falls wir Übernutzungsstrafen durchsetzen müssen.“ – Vizepräsident Produkt, Cybersicherheit

Die komplette Total Economic Impact™ Studie zu Revenera steht zum kostenlosen Download bereit: https://info.Revenera.com/SWM-RPT-Forrester-Total-Economic-Impact?lead_source=pr

Revenera unterstützt Produktverantwortliche, bessere Anwendungen zu entwickeln, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Produkte effektiv zu monetarisieren – egal ob On-Premise, Embedded Software, SaaS oder Cloud. Die führenden Lösungen von Revenera ermöglichen es Software- und Technologieunternehmen, ihren Umsatz mit Hilfe moderner Software-Monetarisierung zu steigern. Softwarenutzungsanalysen erlauben tiefe Einblick in die Nutzung von Software und die Einhaltung von Lizenzierungen. Lösungen für Software Composition Analysis garantieren ein hohes Maß an Open-Source-Sicherheit und Lizenzcompliance. Mehr Informationen unter www.revenera.de

