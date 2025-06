Training managt Leadership im Wandel

Wermelskirchen, 26. Juni 2025- Profil M, ein führendes Beratungs-Unternehmen im Leadership Development, reagiert auf die wachsenden Herausforderungen von Organisationen mit einem neuen Entwicklungsangebot für Führungskräfte. Der Transformation Accelerator ist eine acht-wöchige Mini-Development-Journey und zielt darauf ab, Verantwortlichen dort zu unterstützen, wo sie es dringend benötigen. Dabei geht es um die fokussierte Begleitung von Transformationsprozessen bei gleichzeitiger Befähigung durch Learning-on-the-Job.

Der unternehmerische Druck ist in vielen Branchen deutlich gewachsen. Kosten steigen kontinuierlich an, gleichzeitig brechen Märkte weg. Geschäftsmodelle, die bisher ihre Gültigkeit hatten, müssen überdacht werden, um Ressourcen und eine zukunftsgewandte Strategie in Einklang zu bringen. In dieser sich stetig wandelnden Welt ist konsequente Transformation daher kein Ausnahmezustand mehr, sondern der zentrale Faktor für nachhaltigen Erfolg.

Hier setzt der Transformation Accelerator von Profil M an. Die Mini-Development-Journey bietet eine (Akut-) Begleitung von Führungskräften in der Umsetzung von Transformationsinitiativen. Konkret beinhaltet es Folgendes:

– Fokussierte Anwendung mit insgesamt zwei Tagen Lernzeit

– Zwei halbtägige virtuelle Impulstrainings plus Follow-up, die in den Alltag integriert sind

– „Notfall“-Support durch Transformation Guide und Sprechstunde mit dem/der Coach

– Kontinuierliche Begleitung und Entwicklung der Teilnehmenden über einen Zeitraum von acht Wochen

Das Training ist als nachhaltige Entwicklungslösung konzipiert, die nicht nur auf die aktuelle Transformation des Unternehmens einzahlt, sondern auch auf die individuelle Förderung von Führungskräften. BeraterInnen, die hier unterstützen, sind erfahrene Leadership TrainerInnen, die auch selbst Transformationsprojekte begleitet haben. Im Vergleich zu klassischen Trainingsformaten werden vor diesem Hintergrund Inhalte intensiver und direkter thematisiert.

Deep Dive: Was die Teilnehmenden erwartet

Der Transformation Accelerator ist ein Hands-on-Trainingsprogramm, das Führungskräften und dem mittleren Management erlaubt, mit ihren eigenen Transformation Cases aus dem Unternehmensalltag zu arbeiten. Sie erhalten in zwei Modulen kompaktes Wissen, Methodenkompetenz und bestmögliche Lösungen für ihre aktuelle Situation. Dabei werden relevante Skills und Strategien erlernt, die Führungskräfte befähigen resilient mit Chancen und Risiken im Wandel umzugehen und die eigene Führungswirkung nachhaltig zu stärken.

Das Training, das kompakt in den Führungsalltag eingebettet ist, offeriert Teilnehmenden zusätzlich noch:

– Instrumente für unternehmerisch zielgerichtete und empathische Kommunikation im Alltag, die Sicherheit und Klarheit in der Transformation vermitteln.

– Etablierung von Peer Groups, um sich strukturiert zu aktuellen Herausforderungen auszutauschen

– Guidelines, Checklisten und Transferimpulse für den Alltag

– Konkrete Transformationsstrategien aus der Praxisperspektive

Willkommen im „Never Normal“

Veränderungen folgen heute so schnell aufeinander, dass es kaum noch Phasen der Konsolidierung gibt. Deshalb darf Transformation nicht als Sonderprojekt gesehen werden, sondern muss fester Bestandteil der Führungsarbeit werden:

„Gefragt ist heute die Fähigkeit, Inspiration zu geben, Potenziale im Team zu aktivieren und Räume für Austausch zu schaffen. Wer in der Führungsrolle als Coach und Gestalter neuer Zusammenarbeitsformen agiert, setzt die wesentlichen Impulse für Innovation, Selbstwirksamkeit im Team und nachhaltige Ergebnisse“, so Alexander Fritz, Managing Director bei Profil M. „Diese Form der Führung basiert auf Vertrauen, Authentizität und einer echten Auseinandersetzung mit der eigenen Wirkung.“

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Der Transformation Accelerator ist als Mini-Development-Journey verfügbar. Eine erste Beratung sowie weitere Informationen finden Interessierte unter www.profil-m.de/transformation-accelerator/.

Zusätzlich haben Interessierte die Möglichkeit, am 9. und 10. Juli 2025 praxisnahe Einblicke im Webinar „Change Leadership bei Drees & Sommer: Fühlen, Lernen und erfolgreich Machen“ zu erhalten. Hier geht es zur Anmeldung!

Profil M ist als Beratungs-Unternehmen führend im Leadership Development.Über 150 Mitarbeitende unterstützen Organisationen in nationalen und internationalen Projekten dabei, durch gute und kompetente Führung erfolgreicher und damit für eine anspruchsvolle Zukunft gerüstet zu sein. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Identifikation von Führungskompetenzen und -potenzial sowie in der Entwicklung und Durchführung von Development Journeys und Trainings für Personen mit Führungsverantwortung. Denn Führungsqualität entsteht durch gute Auswahl, kontinuierliche Entwicklung und kulturelle Veränderungen. Zu den langjährigen Kunden von Profil M gehören zahlreiche DAX30-Konzerne sowie MDAX-Unternehmen.

Firmenkontakt

Profil M

Jochen Pfeiffer

Berliner Str. 131

42929 Wermelskirchen

+49 2196 7068-0



http://www.profil-m.de

Pressekontakt

Maisberger – Gesellschaft für strategische Unternehmenskommunikation mbH

Marina Schmidt

Claudius-Keller-Str. 3C

81669 München

+49 (0)89 – 41 95 99-96



https://www.maisberger.de/

Bildquelle: @ Profil M