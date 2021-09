Trendreport mit Insidertipps von der Messe Cersaie 2021

Die Keramik- und Badmesse Cersaie 2021 traut sich mit einem kontrastreichen Mix aus Natur und exaltiertem Glamour das Bad 2022 neu zu definieren.

Für Baddesigner gehört die CERSAIE in Bologna zu den wichtigsten Terminen des Jahres. Die mit insgesamt 2.328 Ausstellern aus aller Welt größte europäische interieurbezogene Messe beeindruckt nicht nur fünf Tage lang mit einem facettenreichen Reigen an Fliesen und Badezimmereinrichtungen, sondern lockt die Fachbesucher auch mit spannenden Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops. Internationale Keramikhersteller und Badezimmerausstatter übertreffen sich heuer gegenseitig – die Motivation, noch individueller, noch ästhetischer und noch kreativer zu werden, ist vielen Präsentationen deutlich anzuerkennen.

“Für mich ist die Cersaie 2021 die erste Veranstaltung dieser Art, welche beweist, dass das volle Leben und die überbordende Kreativität auch im Post-Corona-Zeitalter angekommen sind”. Auch der Trendscout Torsten Müller aus Bad Honnef war auf der italienischen Messeveranstaltung unterwegs, um die ausgefallensten Fliesen zu finden, auf die detailreichsten Waschbecken aus Murano-Glas zu stoßen und natürlich das beeindruckende Comeback alter Freunde mit großen Emotionen gebührend zu feiern.

Die folgenden Hersteller machten sowohl mit ihren Produkten als auch mit ihrer Präsentation einen nachhaltigen Eindruck auf den Trendscout:

+ Im separat zugänglichen VIP-Raum von GlassDesign durften ausgewählte Gäste einen Blick auf die neuesten Waschbecken des italienischen Herstellers werfen. Die brillanten Entwürfe, die sowohl in ihrer Eleganz als auch in ihrer Verarbeitung einzigartig sind, sind der feinen Handarbeit der Glasbläser und Künstler zu verdanken, welche am Interieurmarkt weltweit ihresgleichen suchen.

+ Die italienische Manufaktur Sicis hat mit den facettenreichen Mikromosaiken schon lange ihren festen Platz in den Herzen der Baddesigner erobert. Ihren besonderen Zauber entfalten die unzähligen kleinen Glassteine auf großflächigen Wänden, auf denen sie zu wahren Kunstwerken avancieren. Die Farbpalette der neuen Kollektion bewegt sich zwischen einem puristischen Weiß und erdigen Natursteintönen.

+ Die spanische Porcelanosa Group zeigte elf hochwertige Lösungskonzepte für Bäder in einem natürlich orientierten Design, die man sich mit Leichtigkeit in großzügigen Villen vorstellen kann. Naturstein und Beton werden auf den 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche mutig mit naturbelassenem Holz und handgearbeiteten Textilien kombiniert. Besonderes Augenmerk verdienen die großformatigen Fliesen im Marmor-Look, die mit sinnlich anmutenden Farben, wie emerald green oder marquina black, locken.

+ Gewohnt rassig präsentiert sich Roberto Cavalli Home Luxury Tiles im kreativen Tandem mit der italienischen Manufaktur Ceramiche Ricchetti. Die aktuelle Kollektion bedient sich modernster Technologien und nimmt die Gäste auf eine spannende Reise von der Konzeption der Fliesen bis zur Verwendung in exklusiven (und extravaganten) Bädern mit. Farblich bleibt es bei Naturtönen, die jedoch durch die Raubkatzenmusterung an Attitüde gewinnen.

+ Der Automobilhersteller Lamborghini überrascht mit seinem Ausflug in das heimische Bad. Die zwölf großformatigen Fliesen und sechs Arbeitsplatten sind wie auch die außergewöhnlichen Armaturen von dem Design und dem unbändigen Charakter der Sportwägen inspiriert. Wie auch bei den rasanten Autos kommt auch bei den Interieurobjekten der technisch-mechanische Aspekt nicht zu kurz.

+ Nach einer siebenjährigen Pause erwartete die Gäste der Cersaie 2021 ein fulminantes Comeback des italienischen Badmöbelspezialisten Antoniolupi. Das Herz der minimalistisch-streng gehaltenen Präsentation bildete die Tralerighe Tapete, die aus der Feder des Designers Gumdesign stammt. Geometrie und Farbe bestimmen die Kollektion und vereinen kontrastreiche Nichttöne mit warmen Nuancen, welche als Positiv- und Negativabbilder den sehenswerten Stand umarmen.

Aus den rund 600 zum Teil sehr aufwendig gestalteten Ausstellungsständen konnte das Fachpublikum die folgenden fünf Trends 2022 herausfiltern – welche man Ihnen nicht vorenthalten möchte:

1.Die tropische Wildnis scheint kommende Saison in den trendigsten Badezimmern Einzug zu halten. Auf vielen Fliesen fanden sich nicht nur typische Farn- und Palmenmotive in sattem Grün, sondern auch mutige Raubtierprints, die extravaganten Glamour in den undurchdringlichen Großstadtdschungel bringen.

2.Die Keramikplatten werden nunmehr nicht nur an der Oberfläche mit einem bestimmten Muster oder einer konkreten Färbung versehen, sondern zur Gänze durchgefärbt. Dieser bedeutende Unterschied ermöglicht die Behandlung von Keramikfliesen in derselben Weise wie Naturstein – und macht es nahezu unmöglich, die schrägen, feilgeschnittene Kanten der Keramikerzeugnisse von Natursteinplatten optisch zu unterscheiden.

3.Die technischen Möglichkeiten der Oberflächenbeschichtungen im WC oder der Dusche schreiten mit großen Schritten voran. Ästhetiker zeigen sich besonders angetan von der ungewohnten Farbenvielfalt, die weit über das traditionelle Weiß und das avantgardistische Schwarz hinausgeht. Edles Petrol, maskulines Titan oder ein elegantes Anthrazit setzen auf den Bidets und Badewannen unerwartete- und damit umso begehrtere- Akzente.

4.Bislang haben es nur wenige Aussteller gewagt, das Diktat der matten Oberflächen der letzten Jahre zu brechen. Doch jene, die mit glänzenden Waschbecken und Armaturen aufwarteten, gehören eindeutig zu den Trendsettern. Denn selbst wenn die Pflegeintensität eine andere ist – es lohnt sich eindeutig, von nun an auf Hochglanz zu setzen.

5.Ein Trend, der gekommen ist, um auf Dauer zu bleiben, sind Fliesen im Großformat. Die Maße von 320 x 160 cm gehen zwar mit sehr hohen Ansprüche an die Hersteller, die Verarbeiter und die Fliesenleger einher, lohnen jedoch den Aufwand. Denn ein (nahezu) fugenloses Badezimmer gelingt mit den Naturstein- und Keramikfliesen kinderleicht.

Torsten Müller ist nicht nur renommierter Bad/SPA- und Raum-Designer von z. B. Penthäusern, Key-Note Speaker, Kolumnist, TV-Experte und gefragter Berater internationaler Hersteller und Handwerksbetriebe. Er ist vor allem Trendsetter des wohnräumlichen Innendesigns. Bereits 2006 wurde Torsten Müller vom Magazin “SCHÖNER WOHNEN” als Top-Designer vorgestellt, inzwischen setzt er europaweit Maßstäbe in der Spa- und Raum-Architektur. Die “Welt am Sonntag” zählt ihn zu den Top 30 der deutschen Bad-Designer, die “Frankfurter Rundschau” zu den europäischen Top-Adressen der Ritualarchitektur. Das Magazin “Das Bad” bezeichnet seine Bad-Designs und Lichtkonzepte als zukunftsweisend. Torsten Müller ist als Trendscout auf allen europäischen Lead-Design-Messen von Paris bis Mailand unterwegs. Von ihm designte Produkte wurden für den German Design Award nominiert, ebenso prämiert wurden von ihm entworfene Messestand-Designs.

