TrustRadius: M-Files hat besten Funktionsumfang und höchste Kundenzufriedenheit im Dokumentenmanagement

Führender Anbieter von metadatengesteuertem Informationsmanagement gewinnt auf Basis von unabhängigen Kundenbewertungen zwei Auszeichnungen. Erfolgreiche Projekte, hohe Kundenzufriedenheit und nachweisbarer ROI als Gründe genannt.

Ratingen, 11.8.2022 – M-Files, führender Anbieter für metadatengesteuertes Informationsmanagement, gibt bekannt, dass es auf der Kundenbewertungsplattform TrustRadius sowohl mit dem Best Feature Set Award als auch mit dem Best Relationship Award im Bereich Dokumentenmanagement ausgezeichnet wurde. Beide Auszeichnungen basieren ausschließlich auf unabhängigem Kunden-Feedback.

Die Anwenderinnen und Anwender honorieren, dass M-Files Wissensarbeiter in die Lage versetzt, schnell auf die jeweils relevanten Informationen zuzugreifen – wann immer sie sie benötigen und wo immer sie gespeichert sind. Durch Leistung und Benutzerfreundlichkeit ermöglicht M-Files so höchste Qualität in der täglichen Arbeit und Effizienz in den Abläufen.

Der Best Feature Set Award wird an Produkte mit einem herausragenden Funktionsumfang vergeben, der sich durch besondere Leistungen für die User auszeichnet. Die metadatengesteuerte Dokumentenmanagementplattform von M-Files erhöht die Produktivität und verbessert die Arbeitsqualität, indem sie das Auffinden und die Nutzung von Informationen erleichtert. Die Anwenderinnen und Anwender profitieren von Automatisierung durch KI und Metadaten, einer einfach zu nutzenden übergreifenden und facettierten Suche sowie Prozessunterstützung durch elektronische Signaturen und automatische Benachrichtigungen.

Mit den Best Relationship Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die die Erwartungen ihrer Kunden übererfüllen, Vertriebs- und Marketingversprechen einhalten und deren Lösungen einen hohen ROI erzielen. M-Files wurde dafür ausgezeichnet, dass es für seine Kunden echte Wettbewerbsvorteile generiert, sich schnell amortisiert, Risiken senkt und einfacheres und besseres Arbeiten ermöglicht.

Laut einer aktuellen Forrester-Studie kann die metadatengesteuerte Plattform zum Dokumentenmanagement von M-Files mittelständischen und großen Unternehmen innerhalb von drei Jahren einen Return on Invest (ROI) von fast 270 % bieten. M-Files ermöglicht eine schnellere Implementierung als andere Lösungen, da mit einer einzigen Lizenz über eine intuitive, einfache Benutzeroberfläche der nahtlose Zugriff auf alle vorhanden Quellen und Inhalte möglich ist, was zu einer schnelleren Akzeptanz und einem höheren ROI führt.

“Bei der Suche nach wichtigen Informationen zählt jede Minute. Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, reale Prozesse in einfache, benutzerfreundliche automatisierte Anwendungen zu übersetzen”, so Julian Cook, Chief Customer Officer bei M-Files. “Die Auszeichnungen von TrustRadius für den besten Funktionsumfang und die höchste Kundenzufriedenheit sind eine weitere Bestätigung dafür, dass M-Files seinen Kunden schnellen Nutzen liefert, beträchtlichen ROI erzeugt und deutlich bessere betriebliche Effizienz ermöglicht.”

“M-Files hat die Summer Best Of Awards für den besten Funktionsumfang und die höchste Kundenzufriedenheit in der Kategorie Dokumentenmanagement gewonnen”, sagt Megan Headley, VP of Research bei TrustRadius. “Diese Auszeichnungen beruhen ausschließlich auf dem Feedback der Kunden. 92 % der Rezensenten sind mit dem Funktionsumfang von M-Files zufrieden. 100 % der Rezensenten gaben an, dass die Implementierung wie erwartet verlief und dass sie M-Files wieder kaufen würden.”

Die vollständige Forrester-Studie, The Total Economic Impact of M-Files, zum konkreten ROI von metadatengesteuertem Dokumentenmanagement mit M-Files:

https://resources.m-files.com/industry-reports/the-total-economic-impact-of-m-files

Mehr Informationen zur M-Files Plattform für metadatengetriebenen Informationsmanagement:

https://www.m-files.com/de/dokumenten-und-inhaltsverwaltung-neu/

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zur Informationsverwaltung. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

Firmenkontakt

M-Files

Jan Thijs van Wijngaarden

Kaiserswerther Str. 115

D-40880 Ratingen

+49 2102 420616

jan.thijs.van.wijngaarden@m-files.com

http://www.m-files.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team M-Files

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

mfiles@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.