Ukrainische literarische Veröffentlichungen

Unser Projekt „Literatur, Krieg und Leben“ richtet ein Spotlight auf die zeitgenössische Literatur und das Leben der Ukraine. Die im Herbst erscheinenden Neuheiten können die Aufmerksamkeit der an der Literatur des Landes Interessierten auf sich ziehen.

Der Roman Wo der Wind ist ist die Geschichte der Krise eines rebellischen Schriftstellers, die sich zeitgleich mit dem Krieg im Lande entfaltet. Eine unpolitische Randfigur begibt sich auf eine Tournee mit einer Rockband aus Erstsemesterstudenten durch die Ukraine, um seine verlorene Inspiration zu finden. Die Reise durch das Land zwingt den Schriftsteller jedoch unwissentlich dazu, nach Antworten auf die Fragen zu suchen, vor denen er so verzweifelt davonläuft.

Lyubko Deresch (1984) ist Prosaschriftsteller, Essayist, Drehbuchautor und einer der prominentesten Vertreter der postsowjetischen ukrainischen Literatur.

In dem Theterstück Zerrissene Wege geht es um das Leben selbst, das immer über den Tod siegen wird. Sechs Geschichten über die Beziehungen zwischen Frauen und Männern, die durch die zerrütteten Straßen des Donbass, die durch den Krieg verschlimmert und verzerrt wurden, miteinander verbunden sind.

Das Buch wurde vom PEN Ukraine zum besten Buch des Jahres 2021 gewählt und 2020 debütierte Natalka Woroschbyt als Filmregisseurin mit einer Verfilmung ihres eigenen Stücks.

Natalka Woroschbyt ist ukrainische Dramatikerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Kuratorin, gehört zur Richtung des „neuen Drama“. Ihre Stücke wurden in ukrainischen Theatern, in Russland, Großbritannien, Polen, den USA und Lettland aufgeführt.

Das Buch 12 Jahreszeiten einer Frau könnten wir als einen Roman bezeichnen, wenn man beachtet, dass die Hauptfigur die moderne Frau ist. Die Kurzgeschichten, die durch die weiblichen Hauptcharaktere verbunden sind, aber in keinem chronologischen Zusammenhang stehen, widmen sich den sozialen und seelischen Problemen, mit denen eine moderne Frau konfrontiert ist

Kseniya Fuchs (1988) ist eine ukrainische Schriftstellerin und Künstlerin und Chefredakteurin und Mitbegründerin der ukrainisch-deutschen Zeitschrift „Gel[: b]lau“ Als Autorin schreibt sie sowohl Poesie als auch Prosa, seit 2024 ist Kseniya Fuchs Mitglied im PEN Zentrum Deutschland.

Das poetische Bilderbuch Fisch, du sollst schwimmen ist ein Gedicht in einem Buch, aber etwas Besonderes.

Der Autor Serhij Zhadan sagt : „Es ist immer interessant, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, wenn ein Buch nicht mehr nur eine bestimmte Anzahl und Kombination von Buchstaben ist, sondern ein völlig anderes Aussehen und einen anderen Klang bekommt. Es ist schön, dass in der Ukraine immer mehr interessant gestaltete und veröffentlichte Bücher erscheinen. In solchen Büchern klingt der Text ganz anders.“

Die Illustrationen für das Buch wurden von der Künstlerin und Schriftstellerin Khrystyna Lukashchukgeschaffen.

Die Bücher sind beim Verlag und im Buchhandel erhältlich.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

