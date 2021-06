Umfangreicher Ratgeber für die passende Klimaanlage

Von Klimageräte bis Klimaanlage – So finden Sie das passende System

Noch liegen etliche Wochen Sommerhitze vor uns! Nächtliche Hitze im Schlafzimmer kann einem den entspannten Schlaf rauben. Tagsüber wird das Home-Office zum Backofen. Ein Klimagerät kann hier die nötige Erleichterung schaffen. Aber was genau ist bei der Anschaffung eines Klimageräts oder einer Klimaanlage zu beachten? Was sind die Unterschiede? Welche Systeme werden angeboten? In diesem kostenlosen Ratgeber zu Klimageräten und Klimaanlagen werden genau diese Fragen beantwortet.

Wie groß muss ein Klimagerät sein?

Man muss die Faktoren kennen, welche dazu führen, dass sich ein Raum aufheizt. Dazu gehören nicht nur die direkte Sonnenwärme durch die Fenster, sondern in vielen Fällen gerade die Hitze vom Dach. Wer eine Dachgeschosswohnung sein Eigen nennt, kann davon ein Lied singen. Je nach Dämmung des Dachs wird es hier schnell ungemütlich. Die einzelnen technischen Faktoren werden in dem Ratgeber genauer erklärt. Hieraus kann dann abgeleitet werden, welches Gerät sich eignet.

Wenn es um einzelne Räume geht, die nicht auf Dauer klimatisiert werden müssen, kann ein mobiles Klimagerät die richtige Wahl sein. Wie es im Ratgeber heißt, muss man jedoch auf Folgendes achten: “Man muss also gut überlegen, ob das Mobilgerät zum Kühlen die richtige Wahl ist. Bei wochenlangem Dauerbetrieb in z.B. Büroräumen ist stark abzuraten. Bei sporadischem Einsatz in den Eigenen vier Wänden kann die Anschaffung trotzdem sinnvoll sein.”

Deshalb werden im Artikel auch größere, energieeffiziente System erklärt, welche zur Klimatisierung ganzer Gebäude genutzt werden können. Folgende Fragen werden zusätzlich beantwortet:

– Welche Art von Klimagerät sollte man verwenden?

– Wie funktioniert eigentlich eine Klimaanlage?

– Was bedeuten die Energieeffizienzklassen?

– Wie viel Strom verbrauchen die Klimageräte?

– Sind Klimaanlagen für die Gesundheit gut oder schlecht?

– und etliches mehr

Der Ratgeber steht Ihnen kostenlos unter https://ihre-waermepumpe.de/Grundlagen-und-Technik/klimageraet-klimaanlage.html zur Verfügung. Schauen Sie am besten gleich mal dort vorbei!

