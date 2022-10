„UNCAGE YOUR NATURE“ MIT DER NEUEN GROUNDIES SPORTSLINIE

GROUNDIES HW22

Run „n“ Train mit dem ACTIVE

Egal ob zum Rennen, Laufen oder Work-Out. Der Active unterstütz dabei, beim Sport das Beste aus seinem

Körper herauszuholen. Seine dünne, flexible und absatzlose TrueSense® Sohle sorgt dafür, dass die

Fußmuskulatur optimal arbeitet, wodurch die Regenerationsfähigkeit verbessert und eine natürliche,

gesunde Körperhaltung unterstützt werden können. Zudem bietet die überaus rutschfeste Sohle in Verbindung mit der breiten Zehenbox einen idealen Bodenkontakt und damit eine verbesserte Stabilität und Körperbalance. On top bietet der Active nicht nur Grund seiner Leichtigkeit auch ein Höchstmaß an Qualität und Komfort wie schnelles An- und Ausziehen dank Fersenschlaufe, ein atmungsaktives Obermaterial und eine herausnehmbare Innensohle für eine noch individuellere Passform.

Trail „n“ Hike mit dem ALL TERRAIN HIGH

Der All Terrain High ist der perfekte Begleiter für alle Aktivitäten in der Natur. Er ist so konzipiert, dass er

selbst anspruchsvollstem Gelände standhält und dabei stets das Beste aus dem Körper herausholt. Dank der

neuen TrueSense® Outdoorsohle ist der Fuß sicher geschützt und gibt optimalen Grip, egal ob beim Wandern

oder Trail-Running. Ebenso kann die Fußmuskulatur dank der absatzlosen, flexiblen Sohle und der breiten

Zehenbox ganz natürlich arbeiten. Das Ergebnis: sowohl die Regenerationsfähigkeit des Körpers und seine Balance als auch die natürliche Haltung werden unterstützt. Darüber hinaus bietet der All Terrain High ein Höchstmaß an Qualität und Komfort wie das wasserdichte Obermaterial, eine angenehm weiche Knöchelpolsterung, stabile

Schnürzonen am Rist und schnelles An- und Ausziehen dank Fersenschlaufe

Trail „n“ Hike mit dem ALL TERRAIN LOW

Der All Terrain Low ist das Leichtgewicht für sportliche Aktivitäten in der Natur. Dementsprechend sind sein

minimales Gewicht und der maximale Grip im Gelände zwei seiner wichtigsten Eigenschaften. Zudem bietet

der All Terrain Low dank der TrueSense® Outdoorsohle und der breiten Zehenbox aber auch den vollen

Barfußeffekt, wodurch zum Beispiel die Regenerationsfähigkeit, Körperbalance und natürliche Haltung

bestmöglich unterstützt werden. Wie beim All Terrain High ist diese Wirkung verbunden mit hoher Qualität und bestem Tragekomfort. Dementsprechend verfügt der All Terrain Low unter anderem über ein atmungsaktives Obermaterial, eine Fersenschlaufe für schnelles An- und Ausziehen und eine herausnehmbare Innensohle für eine noch individuellere Passform. Ab November verfügbar.

Wir lieben Barfußlaufen – die natürlichste und schönste Art der Fortbewegung. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dieses besondere

Gefühl für jeden jederzeit erlebbar zu machen. Herz unserer Schuhe ist die minimalistische TrueSense®-Sohle, welche ein feinfühliges

Lauferlebnis garantiert. Denn diese ermöglicht ein großartiges sensorisches Feedback, welches dich mit deiner Umwelt und deinem

ursprünglichen Selbst verbindet. Die leichte, flexible und haltbare TrueSense®-Sohle kann deine Füße stärken und deine Körperhaltung

verbessern. Als klimaneutrales Unternehmen legen wir Wert auf nachhaltige Qualität. Deshalb werden unsere Schuhe von Hand gefertigt und

die TrueSense®-Sohlen mit hochwertigen Materialien zu einzigartigen und haltbaren Schuhen vereint. Unter Einbeziehung eurer

Rückmeldungen entwickeln wir unsere Schuhe stets weiter. Aus diesem Grund haben wir neben unseren anatomisch geschnittenen Modellen

mit breiter Zehenbox für Freunde des Barfußlaufens auch Modelle mit schmalerer Zehenbox entwickelt. Diese verbinden Flexibilität, Komfort

und Barfußgefühl unserer TrueSense®-Sohlen mit der Passform „herkömmlicher“ Schuhe. Alle Groundies tragen sich so unvergleichlich, dass

du auch nach langen Tagen nicht den Drang verspürst, deine Füße zu befreien. Wahrscheinlich wirst du sie niemals mehr ausziehen wollen!

