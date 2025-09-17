„Veränderung beginnt immer im Körper!“

Christiane Steiger holt Excellence Award beim Speaker Slam – „Körper statt Kompromiss“

„Berlinerin Christiane Steiger glänzt beim internationalen Speaker Slam – Eleganz trifft Power mit 57“

Berlin hat eine neue Stimme – und sie kommt mit Haltung, Humor und Herz: Christiane Steiger. Mit 57 Jahren stand sie beim 9. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden auf der Bühne – einem Event, das bereits in New York, Wien und München gefeiert wurde – und überzeugte Jury und Publikum gleichermaßen.

150 Teilnehmer:innen aus 22 Nationen, zwei Bühnen, ein ausverkauftes Haus – und mittendrin: eine Frau, die in nur 240 Sekunden die Botschaft auf den Punkt bringt, die ihr Lebenswerk ist: „Veränderung beginnt im Körper.“

Der Speaker Slam, initiiert von Top-Speaker Hermann Scherer, gilt als die Königsklasse des Sprechens. „Es ist wie ein Herzschlag auf der Bühne“, sagt Steiger. „Du hast nur diesen einen Moment – und wenn du ihn mit deinem ganzen Körper füllst, spüren die Menschen: Es ist echt.“

Ihre Botschaft: Embodiment – die Kraft, sich wieder mit dem eigenen Körper zu verbinden. „Wir verlieren so oft uns selbst, weil wir funktionieren. Aber sobald wir uns wieder im Körper verankern, finden wir nicht nur Kraft, sondern auch Eleganz, Präsenz und Leichtigkeit.“

Steiger ist keine Unbekannte: Die ehemalige Bühnentänzerin, Physiotherapeutin und Anatomie- Dozentin hat über drei Jahrzehnte Frauen und Führungskräfte bewegt. Ihre Methode verbindet Präzision und Wissenschaft mit weiblicher Intuition und einem Hauch Glamour – kein Drill, sondern ein neues Lebensgefühl.

Die hochkarätige Jury – u. a. Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und Germany“s Next Speaker Star Katja Kaden – zeichnete Steiger mit dem Excellence Award aus. Ein Erfolg, der nicht nur Berlin auf die internationale Speaker-Landkarte setzt, sondern auch Frauen inspiriert, ihre eigene Stärke wieder zu feiern.

Mehr Inspiration auf Instagram: https://www.instagram.com/christiane_bewegung

https://www.christianesteiger.com (die Webseite wird gerade umgestellt) https://www.provenexpert.com/christiane-steiger/?mode=preview

Christiane Steiger verbindet 30 Jahre Erfahrung als Physiotherapeutin, Anatomielehrerin, Tänzerin und Trainerin zu einer einzigartigen Methode.

Sie zeigt Frauen und Führungskräften, wie Präzision, Embodiment und Aufrichtung neue Kraft, Präsenz und Wirkung entfalten.

