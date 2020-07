Vielseitigkeit als Erfolgsrezept

Um das Angebotsspektrum seiner Krandienstleistungen in der Region zu erweitern, setzt ein Unternehmer neben seinen schweren Fahrzeugkranen nun verstärkt auf einen Fassi F545 Ladekran

Am Stammsitz der Firma Rech Kranservice in Baumholder bereitet Roy Spang freitagnachmittag einen für den nächsten Montag in aller Frühe geplanten Kraneinsatz vor. Beim Tausch eines Hilfsaggregats einer Windturbine soll der größte Kran des Unternehmens, ein Liebherr LTM 1200-5.1, die nötigen Hubarbeiten übernehmen. Um die erforderliche Arbeitshöhe von 95 Metern zu erreichen, wird der Teleskopausleger des Krans am Einsatzort mit einer zusätzlichen Kranspitze verlängert, die per Tieflader zum Windpark gebracht werden muss.

So hat Spang bereits den jüngsten Neuzugang im Rech-Fuhrpark, eine MAN-Sattelzugmaschine, an den benötigten Auflieger gekoppelt und den Zug längsseits des Krananbauteils positioniert, um es mit dem direkt hinter dem Fahrerhaus montierten Fassi F545RA.2.26 aufzuladen.

Vielseitigkeit als Erfolgsgarant

Die ungewöhnliche Kombi TGX 33.580 und Fassi F545 zählt seit knapp einem halben Jahr zum Einsatzbestand der Firma und folgt einer Linie, die Geschäftsführer und Inhaber Frank Rech schon vor Jahren als überlebenswichtig erkannt hat: “Die Bandbreite unseres Leistungsangebotes”, erklärt er, “ist sehr umfangreich. Der Fassi macht uns viel flexibler und wir können mit ihm Kraneinsätze fahren, die mit unseren großen Fahrzeugkranen nicht möglich wären.”

So gelte es zum Beispiel regelmäßig, die Transformatoren in einer der vielen regionalen Umspannstationen zu tauschen, Einsätze, bei denen garantiert in unmittelbarer Nähe irgendwelche Hochspannungsleitungen im Weg stünden. Der Fassi-Kran eröffne da ganz andere Möglichkeiten. Auch bei den regelmäßig anfallenden Abschlepp- und Bergungsleistungen leiste der Kran wertvolle Hilfe. Bewährt habe sich der Fassi zudem auch bei vielen Kranarbeiten für die regionale Industrie.

Eine Sattelzugmaschine mit Ladekran

Angeschafft hat Rech das Fahrzeug allerding für die inzwischen bestens eingespielte Verwendung als Hilfskran für die Einsätze seiner schweren Fahrzeugkrane. Innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit, sind mit dem Fassi Balastgewichte, Kranspitzen, und unterschiedlichstes Ladegeschirr schnell verladen und kurzfristig dorthin gebracht, wo sie gebraucht werden. Bei hoher Auslastung kann Spang den Auflieger samt Kranausrüstung sogar an Ort und Stelle parken und mit dem MAN samt Fassi F545 zum nächsten Einsatz eilen.

“Mit dem Fassi-Kran”, resümiert Rech, “haben wir auf einen Schlag sehr viel mehr Vielseitigkeit gewonnen. Und das ist genau das, was Kunden von uns erwarten. Die Konkurrenz schläft nicht, da steigen die Erwartungen an uns.” ** Ende Pressetext ** Text und weitere Fotos hier: www.pr-download.com/fassi12.zip

