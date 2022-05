VisorTech WLAN-Adapter zur Sprach- und App-Steuerung elektronischer Tür-Öffner

Erweiterung der elektronischen Schließanlage um weltweite App-Steuerung

So wird die elektronische Tür-Schließanlage smart: Einfach den WLAN-Schliessanlagenadapter von VisorTech über die vorhandene Stromleitung, z.B. mit der Gegensprechanlage mit Tür-Öffnerfunktion verbinden. Und mit wenigen Klicks auf dem Mobilgerät öffnet man das Haustürschloss über das WLAN per kostenloser App “ELESION” – sogar von weltweit! Ideal nutzbar auch in Mehrfamilienhäusern.

Öffnen auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den WLAN-Adapter ein. Schon öffnet man das verbundene Schloss mit einer einfachen Anweisung. Das ist besonders praktisch, wenn man gerade alle Hände voll hat oder unter der Dusche steht.

Das Smart Home automatisiert: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander verbinden: So schaltet man beispielsweise das Wohnzimmerlicht ein, wenn man die Schließanlage betätigt.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Erweitert elektronische Tür-Schließanlage um weltweite Steuerung per App

– Ideal für Gegensprechanlage mit Tür-Öffnerfunktion und elektronischem Schloss

– Anschluss an Stromleitung der elektronischen Tür-Schließanlage

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für Einstellungen und Steuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: für Sprachbefehl-Steuerung per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Stromversorgung: 12 bis 30 Volt über Stromleitung der Tür-Anlage

– Maße: 52 x 52 x 23 mm, Gewicht: 50 g

– WLAN-Adapter inklusive Montage-Klebeband und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401814

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5234-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5234-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/rP73iSDgXMoSXMX

