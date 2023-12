Vitel GmbH schließt Vertriebspartnerschaft mit Ruijie Networks

Value Added Distributor erweitert Portfolio um Netzwerklösungen für Enterprise, KMU und Heimanwender

Unterschleißheim/München, 7. Dezember 2023 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, gibt ihre Vertriebspartnerschaft mit Ruijie Networks für den deutschsprachigen Markt bekannt. Ruijie Networks ist ein Anbieter von Netzwerklösungen, die weltweit zum Einsatz kommen. Das Portfolio des Herstellers umfasst Access Points, Switches und Router sowie Produkte für Sicherheit und Management. Im Rahmen der Vereinbarung wird Vitel sowohl Netzwerkprodukte für Enterprise-Anwendungen als auch das Produktsortiment Reyee vertreiben. Dieses eignet sich speziell für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Heimanwender.

Ruijie Networks ist ein Hersteller von innovativen WLAN-, Switching-, Security- und Management-Lösungen im Premium-Netzwerkbereich sowie im mittelpreisigen Segment. Die Produkte von Ruijie sind auf lokale Vernetzung spezialisiert.

Die Netzwerklösungen von Ruijie Networks eignen sich für eine Anwendung in nahezu allen Branchen, um leistungsstarke und stabile Netzwerke bereitzustellen. Im Zuge der Markteinführung konzentriert sich die Vitel GmbH auf Branchen wie die Videoüberwachung, das Bildungswesen, Hotel- und Gastgewerbe und den Einzelhandel.

Enterprise-Lösungen, Produkte im Mittelpreissegment und kostenlose Cloud-Management-Plattform

Die Produkte von Ruijie Networks ergänzen das Angebot der Vitel GmbH um weitere wichtige Bereiche für die voranschreitende Digitalisierung und die dazu erforderliche Netzwerkinfrastruktur. Künftig werden die Enterprise-Lösungen von Ruijie ebenso Teil des Angebots von Vitel sein wie die Produktlinie Reyee für KMU und Heimanwender.

Als Premium-Technologie schafft die Ruijie Enterprise-Produktlinie leistungsstarke Netzwerke, die beispielsweise in großen Rechenzentren oder Unternehmensnetzwerken zum Einsatz kommen. Die Lösungen sind auf dem neuesten Stand der Technik und bieten unter anderem Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6. Reyee-Produkte adressieren das mittelpreisige Segment und Applikationen, die nicht so hohe Ansprüche an die Produkt-Performance stellen wie Enterprise-Anwendungen. Sie sind somit optimal für kleine und mittelständische Unternehmen geeignet.

Beide Produktlinien profitieren von der kostenlosen Cloud-Management-Plattform, welche sehr anwenderfreundlich ist und die Einrichtung und Verwaltung der Produkte erleichtert.

Partnerschaft mit neuem Marktpotenzial

„Durch die Partnerschaft mit Ruijie Networks können wir unseren Kunden ein noch breiteres Angebot an Access Points und Switches im Premium-Technologiebereich für die Anwendung in unterschiedlichen Branchen bieten“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Mit der Produktlinie Reyee erschließen wir außerdem neue Absatzmärkte, da das Sortiment nicht nur für KMU, sondern auch für Heimanwender konzipiert ist und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dass die Produkte schnell geliefert werden, ist ein weiterer wichtiger Aspekt für unsere Kunden – wir freuen uns daher sehr über die Kooperation mit Ruijie Networks.“

Die Produkte von Ruijie Networks sind bei der Vitel GmbH und ihren Partnern ab sofort bestellbar, erste Händler des VAD haben die Produkte bereits im Sortiment. Außerdem bietet Vitel seinen Kunden neben umfangreicher Beratung auch Schulungen und Planungshilfen für die Produkte von Ruijie an.

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

