IT-Dienstleister handz.on bezieht neue Räumlichkeiten im Münchner Osten

Weihnachtsfeier im neuen Büro

München, 7. Dezember 2023: Für die mittlerweile knapp 25 Mitarbeitenden des Münchner IT-Dienstleisters handz.on gab es vergangene Woche gleich zwei Gründe, sich zu freuen: zum einen über die stylischen, neuen Büro-Räumlichkeiten des Unternehmens im Münchner Osten; und zum anderen über eine gelungene Weihnachtsfeier, mit der das Team den neuen Firmensitz auch gleich gebührend gewürdigt und eingeweiht hat.

Kunden, Partner und Interessenten finden handz.on ab sofort in der St. Martin St. 64, unweit des Ostbahnhofs. Dort hat der IT-Dienstleister den ehemaligen Showroom eines Innenarchitekturbüros übernommen und profitiert nun vom großzügigen, offenen Design- und Lichtkonzept des Vormieters. Mit bodentiefen Fenstern, einer offenen Küche mit langer Tafel für Team-Events sowie einer gemütlichen Lounge-Ecke und – als i-Tüpfelchen – einem Zugang zur Dachterrasse des Gebäudes, lassen die Räumlichkeiten keinerlei Wünsche offen.

„Die Arbeitsatmosphäre hier ist wirklich etwas ganz Besonderes“, schwärmt Geschäftsführer Markus Obser. „Das empfinden nicht nur wir im Team so, sondern auch unsere Kunden und Partner sind begeistert und kommen überaus gerne zu uns in die St. Martin Straße“.

Dass sich die neue Firmenzentrale darüber hinaus bestens als Feier-Location eignet, hat sie auch bereits bewiesen: Am letzten Freitag traf sich das gesamte Team im neuen Münchner Büro zum gemütlichen Weißwurst-Frühstück, dem letzten Programmpunkt der diesjährigen Weihnachtsfeier von handz.on.

Für die Zukunft plant der IT-Dienstleister, die Räumlichkeiten auch verstärkt zum Netzwerken mit seinen Kunden zu nutzen und in diesem Zuge beispielsweise regelmäßige Koch-Events zu veranstalten.

handz.on ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in München und Dortmund, der sich auf die Bereiche Enterprise Service Management und Informationssicherheit spezialisiert hat. Das Besondere des Unternehmens ist sein nachhaltiger, dualer Ansatz aus Beratung und Entwicklung. Dabei erarbeitet handz.on nur in den Bereichen Software, in denen es auch über Beratungskompetenz verfügt und bietet für seine Fokusthemen auch eigene Software-Lösungen an, die den operativen Alltag optimieren. Aufgrund der Vielzahl der umgesetzten Projekte profitieren Kunden von einer fachlich fundierten, realistischen Aufwandseinschätzung und mehrstufigen Angeboten, die eine genaue Budgetierung zulassen und einen schnellen und sicheren Projektstart gewährleisten. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.on.de

Bildquelle: handz.on