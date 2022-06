voco Hotels eröffnen zweites Hotel in Italien

voco Venice Mestre – The Quid eröffnet in Venedig, der Hauptstadt der Region Venetien

München/London – 13.06.2022. IHG Hotels & Resorts, eine der weltweit größten Hotelgruppen, gibt in Zusammenarbeit mit HNH Hospitality die Eröffnung ihres zweiten voco Hotels in Italien bekannt, das voco Venice Mestre – The Quid. Das voco Venice Mestre – The Quid ist eine gute Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende und befindet sich nahe der Schnellstraße, die Mestre mit dem Flughafen Venedig-Tessera verbindet, sowie dem wichtigsten Bahnhof in der Gegend, Venezia Mestre.

voco Hotels wurde entwickelt, um außergewöhnlich zu sein und ist eine der neuesten Hotelmarken von IHG Hotels & Resorts und kombiniert die Stärke einer großen Marke mit der Ungezwungenheit und dem Charme eines Boutiquehotels. Der Name voco bedeutet “einladen” und “zusammenrufen”, stammt aus dem Lateinischen und steht für die aufmerksame und spielerische Natur der Marke sowie die Fähigkeit, eine bedeutungsvolle Verbindung herzustellen – unabhängig vom Grund für die Buchung eines Aufenthaltes.

Giorgia Gasparini, General Manager, voco Venice Mestre – The Quid, sagte: “Das voco Venice Mestre – The Quid ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Marke voco zum Leben erweckt wurde und wir freuen uns, unsere ersten Gäste begrüßen zu dürfen. Das Hotel bietet Gästen den perfekten Ort, um zu arbeiten, sich zu entspannen und sie selbst zu sein, egal ob das bedeutet, etwas Zeit in einem ruhigen Schlafzimmer zu verbringen oder in unserer hervorragenden Bar mit Freunden, der Familie oder Kollegen.”

Wie bei allen voco Hotels hat jedes Hotel seinen eigenen Geist und Charakter. Das voco Venice Mestre – The Quid verfügt über 128 Gästezimmer, die Funktionalität mit modernem Stil verbinden. Alle Zimmer sind vom Komfort zu Hause inspiriert und bieten eine warme und einladende Atmosphäre mit handwerklicher, handgefertigter Qualität und einem unverwechselbaren Charakter mit verspielten, dekorativen Details. Die warmen, gelben Farbtupfer verleihen voco seine einzigartige Identität. Die Hotelgäste haben Zugang zu einem Fitnessraum mit Technogym-Ausstattung und einem geräumigen Kongresszentrum, das aus fünf Tagungsräumen mit Platz für 10 bis 170 Personen besteht.

In den öffentlichen Bereichen spielt die Verwendung von matten Blautönen, Pflanzen und Holz eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung eines Dialogs zwischen Innen- und Außenbereich. Das charakteristische Gelb von voco wird weiterhin in vielen Strukturen integriert, die Gäste dazu einladen, den Komfort des Hotels zu genießen. In der Lobby finden Gäste einen einzigartigen Spielbereich, der mit dem Restaurant verbunden ist und es ihnen ermöglicht, auf unterhaltsame und unaufdringliche Weise miteinander zu interagieren.

Nachhaltigkeit spielt für voco Hotels eine grundlegende Rolle.Das gilt auch für das voco Venice Mestre – The Quid und stellt so sicher, dass es sehr umweltfreundlich ist. So bevorzugen wir es, Glas oder Papier statt Einweg-Kunststoff zu verwenden, bieten mehrere Ladestationen für Elektroautos und LED-Beleuchtung, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Alle Betten im Hotel sind zu 100% aus recycelten Materialien hergestellt. Alle Zimmer verfügen außerdem über eine umweltfreundliche, umfangreiche Badezimmerausstattung von Antipodes, einem preisgekrönten Unternehmen für Bio-Hautpflegeprodukte auf Pflanzenbasis.

Das voco Venice Mestre – The Quid bietet für Gäste und Einheimische ein eigenes Restaurant und eine Bar, Ludico Drinks, Food & Play, die köstliche italienische und regionale Gerichte mit qualitativ hochwertigen, frischen Zutaten anbietet. Dazu gehört eine Vielzahl vegetarischer und veganer Gerichte. Wer einen Aperitif oder Digestif trinken möchte, können Sie die Bar neben dem Spielbereich besuchen. Sie verfügt über eine herrliche Terrasse, auf der Sie die goldene Stunde mit Cocktails unter Freunden, Kollegen oder der mit der Familie genießen können.

Das voco Venice Mestre – The Quid ist nach der Eröffnung des voco Milan-Fiere im Jahr 2021 das zweite voco Hotel von IHG in Italien. voco verfügt seit der Einführung im Jahr 2018 als am schnellsten wachsende Marke von IHG Hotels & Resorts jetzt über 35 Hotels auf der ganzen Welt. Weitere 36 Hotels werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren eröffnet.

Die Zimmer im voco Venice Mestre – The Quid kosten ab 83EUR pro Nacht. Gäste sollten direkt über ihg.com buchen und sich (kostenlos) als IHG One Rewards-Mitglied anmelden. So erhalten sie mehr Flexibilität und Kontrolle mit der Möglichkeit, sich auf ihre eigene Weise zu belohnen, indem wir ihnen mehr Auswahl, Wert und wichtige Vorteile als je zuvor bieten.

Über voco Hotels

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG One Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über rund 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo

-Premium: voco Hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 325.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über die Hotels und Reservierungen und IHG One Rewardszu erfahren. Unsere neuesten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

