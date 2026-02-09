Vom Fischerdorf zum Küsten-Hotspot: Zandvoort feiert 200 Jahre Badeort

Spektakuläre Lichtshow, historische Ausstellungen und besondere Events laden zur Zeitreise ein

2026 feiert Zandvoort ein besonderes Jubiläum: 1826 machte die erste Straßenverbindung das einst abgeschiedene Fischerdorf für Besucher erreichbar. In kurzer Zeit wandelte sich Zandvoort zum beliebten Seebad – mit ersten Badehäusern, Hotels und Pensionen. Unter dem Motto „200 jaar Badplaats Zandvoort“ wird dieser historische Meilenstein das ganze Jahr über gefeiert. Der ideale Anlass, die faszinierende Geschichte des niederländischen Küstenortes neu zu entdecken.

Lichtshow am Rathaus

Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr wurde eine spektakuläre Lichtkunstshow enthüllt, die auf das historische Rathaus von Zandvoort projiziert wird. Sie nimmt das Publikum auf eine emotionale Zeitreise mit: vom Fischerdorf über das mondäne Seebad bis zum heutigen Urlaubsort. Historische Meilensteine und bewegende Momente verschmelzen dabei zu einem faszinierenden Erlebnis für Jung und Alt. Bis 1. März ist die 6-minütige Show täglich vier Mal von 19.30 bis 20.30 Uhr zu sehen.

Zeitreise mit Meerblick

Bis Ende April lädt auch die kostenlose Outdoor-Ausstellung „Zandvoort in kleur“ (Zandvoort in Farbe) auf dem Boulevard de Favauge zu einer Reise durch die vergangenen 200 Jahre ein. Ganze 30 historische Plakate mit Abbildungen rund um die Themen Eisenbahn, Hotels, Veranstaltungen und Autorennen machen die Entwicklung von Zandvoort als Badeort sichtbar. Gleichzeitig geben die Entwürfe einen Einblick in die sich im Laufe der Jahre wandelnden Stile und visuellen Trends.

„Der Weg nach Zandvoort“

Besucher, die mehr über den Hintergrund des Jubiläums erfahren möchten, sind ab dem 28. März im Zandvoorts Museum an der richtigen Adresse. Im Rahmen der Ausstellung „Der Weg nach Zandvoort – 200 Jahre Seebad“ wird der Bau der Straße nach Zandvoort sowie die Errichtung des Groot-Badhuis (Großes Badehaus) im Jahr 1826 beleuchtet. Zu sehen sind Originaldokumente, Zeichnungen und historische Objekte, die besondere Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Badeortes geben.

200 Jahre erleben, mitmachen, feiern

Auch mehrere große Events gehen 2026 als Jubiläumsedition an den Start. Das neue Kulturfestival

VLOED (14.-16. Mai) übersetzt Geschichten der vergangenen 200 Jahre in Kunst, Musik, Theater und Tanz. Zum Madonnari-Kreidekunstfestival (11./12.7.) verwandelt sich der Badhuisplein vorübergehend in ein 200 Meter langes Kreidekunstwerk, das professionelle Künstler gemeinsam mit Besuchern und Einwohnern erstellen. Nicht zuletzt greift auch der Open Monumentendag (Tag des offenen Denkmals) am 12./13.9. das Jubiläum in Form verschiedener Denkmalrouten auf.

Weitere Informationen

Im Veranstaltungskalender von „200 Jahre Badeort Zandvoort“ sind weitere Informationen zu diesen und vielen weiteren Veranstaltungen zu finden. Im Laufe des Jahres wird der Kalender fortlaufend aktualisiert: https://visitzandvoort.nl/200-jaar-zandvoort/agenda/

Im Auftrag von Visit Zandvoort ( https://www.visitzandvoort.de/)

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

Firmenkontakt

Zandvoort

Pim Huijsmans

Trompstraat 2

2041 JB Zandvoort

023-5737933



https://www.visitzandvoort.de

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92428140



https://www.forvision.de/de/

Bildquelle: Zandvoortfoto.nl_Edwin Keur