Von Austerntour bis Yogastunde: Ticketshop macht Texel-Urlaub zum Rundumerlebnis

VVV Texel bietet Inselgästen zentrale Ticketbuchung rund um den perfekten Aufenthalt

Die niederländische Watteninsel Texel ist weit über ihre Grenzen hinaus für ihre einzigartige Natur bekannt. Hier finden Besucher auch mitten in der Hochsaison immer einen Ort, an dem sie ganz für sich sein können. Doch neben Ruhe hat Texel rund ums Jahr auch eine Menge Abwechslung zu bieten. Wo und wann diese zu finden ist, kann man sich im Online-Kalender des VVV Texel anzeigen lassen. Für eine Vielzahl von Attraktionen gibt es hier nun auch direkt die passenden Tickets.

Zentrale Ticketbuchung

Die Auswahl ist ebenso groß wie vielfältig: Rund 70 Partner bieten Besuchern aktuell die Möglichkeit, ihre Aktivitäten zentral über den Ticketshop des VVV Texel zu buchen. Dabei reicht die Bandbreite von Bootsfahrten auf die Nordsee und geführten Exkursionen in die Natur über besondere kulturelle und kulinarische Erlebnisse bis hin zu actiongeladenen Unternehmungen. So sind die Ausflüge während des Urlaubs im Handumdrehen mit nur wenigen Klicks organisiert.

Filter für kindgerechte & barrierefreie Angebote

Frei nach dem Motto „finden statt suchen“ bietet der Ticketshop sowohl die Möglichkeit, Veranstaltungen für einen bestimmten Zeitraum zu selektieren, als auch mithilfe von Filtern gezielt nach Anlass, Ort und Zielgruppe zu suchen. So können sich Familien ganz einfach alle Ausflüge anzeigen lassen, die speziell für Kinder geeignet sind, und bewegungseingeschränkte Menschen genau die Angebote finden, die mit Sicherheit barrierefrei sind.

Ausflüge aufs Meer

Sei es ein Ausflug zu den Seehunden, eine Fahrt zum Marinehafen in Den Helder oder ein Segeltörn auf der Reede von Texel: Im Ticketshop des VVV Texel findet man viele verschiedene Schiffstouren, die von der Insel aus auf die Nordsee starten. Hat man sich für den maritimen Ausflug seiner Wahl entschieden, kann man sich hier genau anzeigen lassen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit noch Tickets verfügbar sind und diese in der gewünschten Anzahl direkt buchen.

Von Naturexkursion bis Kunst-Workshop

Aber auch an Land ist die Ticket-Auswahl enorm. Ein bisschen Kultur gefällig? Wie wäre es dann mit einem Besuch im historischen Walfängerhäuschen oder einem Workshop „Bildhauerei in Speckstein“? Den Gaumenschmaus der besonderen Art gibt es bei der Austerntour oder beim Mittagessen aus dem Naturgarten. Zudem kann man unter kundiger Führung Vögel erkennen lernen und Einblicke in das einzigartige Naturgebiet De Slufter bekommen. Nicht zuletzt gibt es auch die Möglichkeit, Tickets für Surfunterricht oder Yoga am Strand zu buchen.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532



http://www.texel.net/de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40



http://www.forvision.de

Bildquelle: @VV_Texel