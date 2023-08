Die unsichtbaren Gefahr im Haushalt.

Professionelle Messungen elektromagnetischer Felder vom Fachmann.

Die Auswirkungen von elektromagnetischen, elektrischen oder magnetischen Feldern im Alltag sind allgegenwärtig. An einem einfachen Beispiel erklärt Mario Bande, CEO der BooM.ing GmbH, weshalb Aufklärung wichtig ist und welche Gefahren nicht nur im Job, sondern auch im Alltag herrschen.

So bieten doch Induktionskochfelder im Haushalt eine erfreulich energieeffiziente Alternative zu Gas- und Elektroherden.

Anstatt Töpfe und Pfannen einfach zu erhitzen, erzeugen Induktionsherde Magnetfelder, die im Kochgeschirr Wirbelströme bewirken, um den Inhalt zum Kochen zu bringen.

Trotzdem ist für manche Personengruppen Vorsicht geraten. Menschen mit Herzschrittmachern sollen mindestens einen Meter Sicherheitsabstand halten. So werden gerade in der Medizin Magnete verwendet, um diese Geräte zu steuern oder sie auszuschalten. Magnete können also im Endeffekt den sicheren Betrieb der Implantate stören.

Doch die Lösung ist so einfach und intuitiv.

„Wenn sich das Gerät in der linken Schulter unter dem Schlüsselbein befände, könnte man mit der rechten Schulter in Richtung Herd stehen, und es wäre alles in Ordnung. Sobald Sie sich von dem Gerät entfernen, wird die Wirkung des Feldes sowieso direkt aufgehoben.“, sagt der Elektroingenieur.

Die BooM.ing GmbH ist ein fachkundiger Dienstleister für betriebliche Sicherheit bei Belastungen durch EMF am Arbeitsplatz. Mit etabliertem Expertenwissen und zertifizierten Messmethoden werden Gefährdungen durch elektromagnetische, magnetische und elektrische Felder erkannt, im Detail bewertet und Expositionen mit höchster Sorgfalt reduziert.

