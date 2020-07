Von Raumduft bis hin zu Desinfektionsspendern

Desinfektion und Duft aus einer Hand

Duftmarketing durch spezifischen Raumduft – wie funktioniert das?

Unter Duftmarketing versteht man die gezielte Beduftung oder auch Atomisierung von Räumen mit professionellen, ausgewählten Raumdüften. Diese neutralisieren Gerüche, vermitteln ein positives Einkaufserlebnis, schaffen eine Markenidentität und ergänzen die visuelle Wahrnehmung. Dabei wirkt Raumduft hierdurch verkaufsfördernd und animieren dabei auch zu mehr Verweildauer in Ladengeschäften.

Sie wollen Ihre Verkaufsräume auf Vordermann bringen? Hierfür eignet sich ein geeignetes Duftmarketing für eines der wichtigsten Sinne: den Geruch. Je nach Branche nimmt man einen anderen Ladenduft wahr. Zum Beispiel einen Hölzernen im Baumarkt, einen Kaffeegeruch im Café oder ein Neuwagen-Duft im Autohaus. Hier spricht man ebenso von gezieltem Duftmarketing. Man schafft ein Wiedererkennungsmerkmal und das einzigartige Gefühl wahrnehmender Sinne, welches es beim Online-Shopping niemals geben wird.

Das gezielte Einsetzen von Raumduft kann einzigartige Ergebnisse erzielen! Ob im Supermarkt, beim Juwelier oder dem Elektrofachmarkt – der richtige Duft schafft eine optimale Kauf- und Vertrauensatmosphäre. Das beste Instrument für Image- und Wohlgefühlssteigerung ist also mit Sicherheit ein richtig ausgewählter Raumduft.

Desinfektionsspender – Desinfektion neu definiert

Die neuen Handdesinfektionsspender von VoitAir werden stets nach strenger Vorgaben des Robert Koch Instituts entwickelt und gebaut. Die Hygiene ist bei dem Desinfektionsspender dank des berührungslosen Betriebs in ausgeprägter Weise garantiert. Ergonomisches Design und glatte Oberflächen sorgen für einen einzigartigen Look, wodurch der Handdesinfektionsspender in jede Einrichtung bedingungslos Platz finden kann.

Dank des Batteriebetriebes und der einfachen Handhabung ist die Hygienestation unabhängig vom Standort. Durch verschiedene Adapter wird mit dem Desinfektionsspender ebenso eine freie Verbauchsmittelwahl für fast alle Norm-Flaschen gewährleistet.

Die Vorteile mit einem Handdesinfektionsspender von Voitair:

– Berührungslos

– Spendersystem mit Batteriebetrieb

– Lange Betriebsdauer der Batterien

– Nach Vorgaben des RKI gebaut

– Made in Germany

– In verschiedenen Farben erhältlich

– Optimierbar mit WLAN, Bluetooth, usw.

Hygiene und Flexibilität liegt Ihnen am Herzen? Dann lohnt es sich sicher einen Blick auf die neuen Handdesinfektionsspender von Voitair zu werfen. Hier wird Desinfektion, bzw. Handdesinfektion auf ein neues Level gebracht.

Sie interessieren sich für die Duft- oder Desinfektionsspender von VoitAir Duftmarketing – auf der Webseite erfahren Sie mehr über deren Funktion, Ausführung und Preise. Der VoitAir-Online-Shop bietet alles rund um Duftmarketing, Düfte, Duftpens, Desinfektionsspender.

Als mittelständisches Familienunternehmen mit ausgeprägter Serviceorientierung haben wir es uns aus Leidenschaft dem Handwerk zur Herstellung von Aroma-Maschinen für Raumkapazitäten jeglicher Größe und Herstellung von Raumdüften verschrieben. Außerdem haben wir uns auf die Herstellung von Desinfektionsständern spezialisiert. Aufgrund der perfekten Funktionalität und Beliebtheit unserer Produkte finden diese bereits weltweit und branchenübergreifend Anwendung.

Firmenkontakt

Voitair Duftmarketing

Robin Voit

Lise-Meitner-Straße 13

82152 Krailling

+49 89 89 555 100

office@voitair.de

https://www.voitair.de/

