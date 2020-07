Vorankündigung: Neues Buch über die 9 Levels of Value Systems® erscheint im Gabal Verlag

Im neuen Buch “Werte messen – Change erfolgreich gestalten” kommen 23 Autoren zu Wort, die erfolgreich mit dem 9-Levels-Analyseinstrument arbeiten

Die Aussage des US-amerikanischen Ökonoms Peter Drucker “Culture eats strategy for breakfast” wird inzwischen nicht mehr infrage gestellt, denn Werte und Kultur sind ein wesentlicher Faktor geworden, wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geht. Angetrieben von Megatrends wie u. a. Globalisierung und Digitalisierung, die alle Branchen und Organisationen, von KMU bis zum DAX-Konzern, betreffen, hat sich in den Unternehmen mehr und mehr das Bewusstsein für die zentrale Bedeutung von Werten gerade in Transformationsprozessen geschärft.

Das Wertemodell der 9 Levels of Value Systems® hat sich als wissenschaftlich valides Analyseinstrument zur Erhebung der Werte und Kultur von Einzelpersonen, Teams und Organisationen etabliert. “Der hohe Wert dieses Verfahrens liegt in seiner umfassenden praktischen Anwendbarkeit”, erläutert Sonja Wittig, Geschäftsführerin von 9 Levels Deutschland. “Berater, Trainer, Coaches, aber auch Organisationsentwickler, Changemanager, Geschäftsführer, Personaler etc. nutzen die 9 Levels als Instrument, um Veränderungen zu initiieren und zu begleiten. Diese Vielfalt an individuellen Praxisansätzen wollten wir in unserem neuen Buch einem breiten Publikum zugänglich machen.”

In “Werte messen – Change erfolgreich gestalten” kommen 23 der erfahrensten 9-Levels-Berater zu Wort, die ihren ganz persönlichen Zugang zu den 9 Levels erläutern und zahlreiche Praxisbeispiele aus den verschiedensten Bereichen vorstellen: vom Start-up bis zum öffentlichen Dienst, vom Bauunternehmen bis zur Bauernkooperative in Afrika.

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf Organisationsentwicklung und Transformationsbegleitung. Andere Artikel geben einen Einblick in Coaching, Teamentwicklung oder ungewöhnlichere Ansätze wie Lerndesign oder Logoentwicklung. “Die Einsatzmöglichkeiten der 9 Levels sind eben genauso vielfältig wie die Persönlichkeiten der zertifizierten Berater”, hebt Sonja Wittig abschließend hervor.

Das Buch ist in der gebundenen Ausgabe oder als E-Book vorbestellbar unter: https://www.gabal-verlag.de/buch/werte_messen_change_erfolgreich_gestalten/9783967390070

Alles über die 9 Levels of Value Systems® lesen Sie auf www.9levels.de

