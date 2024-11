Von User-First Design bis Virtuelles Bauamt – Moderne E-Government-Lösungen beim cit-Kundentag

Die Zusammenkunft bot Einblicke in Produktinnovationen von cit intelliForm, hochkarätige Vorträge zu Beispielen aus der Praxis sowie Möglichkeiten zum Netzwerken und persönlichen Austausch.

Dettingen/Teck, 05.11.2024 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, blickt zurück auf einen erfolgreichen Kundentag 2024. Rund 90 Akteurinnen und Akteure der öffentlichen Verwaltung waren der Einladung des Unternehmens nach Köln gefolgt, um am Rande des Business-Festicals SCOPE24 der Muttergesellschaft DSV-Gruppe an der Veranstaltung teilzunehmen.

Zu den Höhepunkten des Kundentags zählte neben der Vorstellung neuer Funktionen der E-Government-Plattform cit intelliForm die Demonstration innovativer KI-Technologien der S-Management Services, die künftig auf der intelliForm-Plattform verfügbar sein werden.

Im zweiten Block der Veranstaltung erhielten die Teilnehmenden einen tiefen fachlichen Einblick in konkrete Kundenprojekte mit cit intelliForm. Dabei ging es um die Umsetzung von User-First Design Principles am Beispiel der digitalen Marktbewerbung der Freien Hansestadt Bremen, um Prozessunterstützung vom Antrag zum Bescheid bei einem Projekt der Freien und Hansestadt Hamburg sowie um den Umgang mit hohen Lastzahlen in sensitiven Bereichen in einer Anwendung des IT-Dienstleisters Komm.ONE in Baden-Württemberg.

Ein zweiter paralleler Vortragsstrang widmete sich intensiv dem aktuellen Thema Virtuelles Bauamt (VBA). Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH und Experte für das Virtuelle Bauamt, stellte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den kommenden XBau-Standard 2.5 vor und warf gemeinsam mit ihnen einen Blick auf die Produkt-Roadmap der VBA-Lösung der cit. Darüber hinaus erläuterten zwei Vertreter der jeweiligen Projekte die Umsetzung der Lösung in Ludwigsburg und dem Land Brandenburg.

Abgerundet wurde der cit-Kundentag von zahlreichen Möglichkeiten zum Networking und dem persönlichen Gespräch.

Thilo Schuster und Klaus Wanner, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH, zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. „Wir freuen uns, dass so viele unserer Kunden nach Köln gekommen sind, um sich mit uns über die aktuellen Entwicklungen im E-Government auszutauschen“, erklärt Wanner. „Das persönliche Gespräch ist einfach nicht zu ersetzen und es sind Veranstaltungen wie diese, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit besonders wertvoll sind.“ Und Schuster ergänzt: „Von unseren Kunden erhalten wir immer wieder die Rückmeldung, dass die Einblicke in die Projektarbeit der anderen Kunden für sie besonders wertvoll sind. Da freut es uns natürlich, mit dem Kundentag eine entsprechende Plattform bieten zu können.“

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zum Virtuellen Bauamt von cit:

https://www.cit.de/loesungen/das-cit-intelliform-virtuelle-bauamt-2x

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

