VR-Radio Digitales Slim-Taschenradio DAB+/FM DOR-350.mini

Auch unterwegs die Lieblings-Sender in bester Digital-Qualität hören.

– Pocket-Digitalradio für DAB+- und FM-Empfang

– Großes 6,1-cm- / 2,4″-Farbdisplay zur Anzeige von Senderinformationen u.v.m.

– Bis zu 12 Stunden Akku-Laufzeit

– Hochwertiges und schlankes Aluminium-Gehäuse

– Micro-USB-Ladeanschluss

– Hochwertige In-Ear-Ohrhörer (3,5-mm-Klinke)

Auch unterwegs die volle Programmvielfalt genießen: Mit dem neuen Mini-DAB+-Radio

von VR-Radio empfängt man überall die Lieblingssender per DAB+ sowie FM. Die hochwertigen

In-Ear-Ohrhörer bieten dabei ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

Radio ohne Lautstärke-Schwankungen hören: Die clevere Elektronik des Mini-Radios gleicht

Unregelmäßigkeiten zwischen lauten und leisen Tönen optimal aus. Das bewahrt die Ohren

vor plötzlichen Lautstärkespitzen. Und auch das ständige Nachregeln hat ein Ende!

Alle wichtigen Infos im Blick: Auf dem großen, beleuchteten Farbdisplay liest man bequem

Informationen zu Sender, Titel, Interpret, Datum, Uhrzeit u.v.m. ab.

Robuster Entertainer: Mit seinem hochwertigen Aluminium-Gehäuse ist der neue Entertainer

nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch äußerst stabil.

Klein, leicht und immer dabei: Das schlanke Radio passt locker in die Jackentasche und den Rucksack.

Das macht es zum idealen Begleiter beim Picknick, Camping, Wandern und im Urlaub.

– Große Sendervielfalt dank DAB+ und FM (UKW)

– Frequenzbereich: DAB+: 174,928 – 239,200 MHz, FM: 87,5 – 107,5 MHz

– Einfache Sendersuche: per Auto-Scan oder manuell

– DRC (Dynamic Range Compression) zum Ausgleich von Lautstärke-Schwankungen

– 40 Senderspeicher: je 20 für digitale und analoge Sender

– RDS (Radio Data System) für Infos zu Sender und Programm

– Großes Farbdisplay mit 6,1 cm / 2,4 Zoll Diagonale mit dimmbarer Hintergrundbeleuchtung:

Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit u.v.m.

– Digital-Uhr mit automatischer Zeit- und Datumseinstellung

– Schlaf-Timer: 15 – 90 Min (in 15 Minuten-Schritten einstellbar)

– Equalizer mit 7 Voreinstellungen: Normal, Klassik, Jazz, Pop, Rock, Sprache, individuell

– Hochwertige In-Ear-Ohrhörer (Klinke 3,5-mm)

– Anschlüsse: Kopfhörer (3,5-mm-Klinkenbuchse), Micro-USB

– Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 12 Stunden Laufzeit,

lädt per USB (Netzteil nicht enthalten)

– Maße: 91 x 58 x 11 mm, Gewicht: 74 g

– Taschenradio DOR-350.mini inklusive In-Ear-Ohrhörern, USB-Ladekabel

(USB-A auf Micro-USB) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107420945

Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5419-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5419-1235.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/T3JzW3DEoojPLZN

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.