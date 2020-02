VR-Radio WLAN-HiFi-Tuner IRS-695.cd mit Internetradio

Lieblings-Musik von fast jeder Audioquelle hören

– Digitalradio per Internet und DAB+

– Kabellose Musik-Übertragung von Smartphone & Co.

– CD-Player für Wiedergabe von Audio- und MP3-CDs

– MP3-Wiedergabe von USB-Stick

– Musikstreaming per DLNA und UPnP

Grenzenloses Musikvergnügen erleben – ob per Digital- oder Internetradio, Streaming per Netzwerk oder Bluetooth, von CD, USB-Stick oder MP3-Player. Mit dieser Erweiterung der HiFi-Anlage hört man zu Hause seine Lieblingsmusik von praktisch jeder Audioquelle!

Internetradio für Sender weltweit aus über 30.000 Stationen und Podcasts. Für eine schnelle Übersicht sortiert man die Sender nach Sprache, Genre, Land, Aktualität oder Beliebtheit. So findet man rasch seine Lieblingssender. Bis zu 10 davon lassen sich als Favoriten speichern!

Erstklassiger Digitalradio-Empfang per DAB+: Den Lieblings-Radiosender genießt man in bester Qualität – ganz ohne Rauschen! Den lokalen Lieblingssender gibt es nicht digital? Dann wechselt man einfach auf den klassischen UKW-Empfang. Auch hier stehen jeweils 40 Speicherplätze zur Verfügung.

Streaming-Funktion und MP3-Player integriert: Vom Smartphone überträgt man seine Lieblingsmusik kabellos per Bluetooth und von Netzwerk-fähigen Audiogeräten erfolgt die Übertragung bequem per WLAN. Oder man gibt seine Musik direkt vom USB-Stick wieder.

Auch die Lieblings-CDs kommen wieder zum Einsatz: Dank integriertem CD-Player ist der Unterhalter von VR-Radio ein echtes Multitalent. Und man genießt endlich wieder den Sound von früher.

Zahlreiche Anschluss-Möglichkeiten: Beispielsweise lassen sich HiFi-Anlage und Audio-Verstärker in bester digitaler Qualität per optischem und koaxialem Audio-Anschluss oder analog per Cinch verbinden. Und möchte man seine Musik in Ruhe genießen, schließt man einfach den Kopfhörer an.

– Audio-Receiver zum Anschluss an eine HiFi- oder Stereo-Anlage

– Radio-Empfang per Internet, DAB+ und UKW

– 90 Sender-Speicherplätze: 10 für Internet-Radiosender, je 40 für DAB+- und UKW-Sender

– Bluetooth 4.2 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

– CD-Player für Wiedergabe von Audio- und MP3-CDs

– Unterstützt Musik-Streaming über Netzwerk, DLNA- und UPnP-fähig

– Kompatibel mit Spotify Connect (benötigt Spotify Premium-Account)

– Musik-Wiedergabe von USB-Stick bis 32 GB (bitte dazu bestellen), unterstützte Formate: MP3, WMA, AAC, FLAC

– TFT-Farb-Display mit 8,1 cm / 3,2″ Diagonale

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– 360° ausrichtbare WLAN-Antenne

– Ausziehbare und 360° ausrichtbare FM-Antennen: 13,5 – 70 cm

– Kostenlose Streaming-App für Android und iOS

– Tolle Extras: Favoritenlisten-Pflege über Webinterface, Wecker mit 2 Speicherplätzen für Weck-Funktion per

– Radio oder Weckton, Ausschalt-Timer

– Einfache Bedienung direkt am Gerät und per Fernbedienung

– Schwarzes Metallgehäuse

– Anschlüsse hinten: Stereo-Cinch-Ausgang, Line-in und Line-out (3,5-mm-Klinkenstecker), TOSLINK (optischer Ausgang), Koaxial (digitaler Ausgang), RJ-45 (LAN, für Service-Zwecke), vorne: USB und Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Leistungsaufnahme: 20 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: 43,5 x 7,6 x 30 cm, Gewicht: 2,32 kg

– Empfänger IRS-695.cd inklusive Fernbedienung mit Batterien, WLAN-Antenne und deutscher Anleitung

Preis: 199,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-1833-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1833-1232.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.