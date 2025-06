Warum wandern so gesund ist

Raus ins Grüne!

Vögel zwitschern, der Bach murmelt und am Himmel ziehen ein paar Wolken vorbei. Auch immer mehr junge Menschen genießen es, draußen in der Natur zu wandern – fernab von Hektik, Lärm und Handyempfang. Dass wir uns in der Natur entspannen, ist messbar. Blutdruck und Pulsschlag sinken, ebenso der Kortisolgehalt im Blut. Kein Notebook, kein Smartphone – nur Natur pur. Frischluft-Fans freuen sich über die „neue Stille“ und sind bestens gelaunt.

Schöne Wege durch Berge, Wiesen oder Wälder wecken die Lust, sich zu bewegen – auch das baut Stress ab. Die reizarme Umgebung beruhigt, wandern ist wohltuend für Körper und Geist. Die Landschaft belohnt uns mit neuen Eindrücken, wir tanken Kraft und Energie. Beim Wandern stellt sich häufig ein Gefühl der Ruhe und Ausgeglichenheit ein und wir empfinden weniger Stress.

Unbewusstes Training in der Natur

Das Schöne am Wandern: Im Fokus steht das Naturerlebnis – die Pflanzen und die Landschaft, schöne Aussichten, frische Luft. Dass wir beim Wandern zusätzlich unsere Ausdauer und alle Muskeln trainieren, kommt ganz unbewusst on top. Kaum eine Aktivität verbindet Erholung und Training so gut, wie das Wandern. Wer sich regelmäßig draußen im Grünen bewegt, stärkt sein Herz-Kreislauf-System, stabilisiert seine Knochen, Sehnen und Bänder und verbrennt nebenbei noch jede Menge Kalorien.

Wärmewäsche für die Wanderpause

Nach der Anstrengung kommt die Pause. An kühleren Wandertagen wichtig ist dann eine trockene und wärmende Schicht direkt auf der Haut. Feuchte Wander-T-Shirts deshalb am besten ausziehen. Besonders angenehm in der Pause ist dann Wäsche mit Angorawolle (gesehen bei www.medima.de): Ganz natürlich speichern die hohlen Angorahaare die Wärme direkt am Körper und schützen so vor kühlem Wind.

Warum Wandern gut für die Psyche ist

Wer sich regelmäßig in der Natur aufhält, fördert nicht nur seine Gesundheit, sondern fühlt sich auch glücklicher. Bereits zwei Stunden pro Woche reichen, um messbare Ergebnisse zu erzielen.

Je länger und weiter es in die Natur geht, desto positiver die Effekte auf die Psyche. Beim Wandern lassen wir den Alltag hinter uns, entspannen und fühlen uns vollkommen in unserer Mitte.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

Firmenkontakt

Medima ® – Peters GmbH

Annika Stein

Bolstraße 32

72459 Albstadt

07432 / 98 372 – 481



http://www.medima.de

Pressekontakt

PR-Werkstatt

Ulrike Cihlar

Pfaffenackerstrasse 6

73732 Esslingen

+49 176 84026805



http://www.prwerkstatt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.