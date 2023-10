Was der Mittelstand jetzt über IT-Sicherheit wissen sollte – Fachkonferenz Cybersecurity am 24.10.23 in Braunschweig

Einladung zur Fachkonferenz Cybersecurity – Von Menschen und Maschinen

Hackerattacken, digitale Komplexität und Cyberbedrohungen gefährden neben dem dramatischen Fachkräftemangel die betriebliche Sicherheit und Innovationskraft des deutschen Mittelstands. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, laden die Netzlink Informationstechnik GmbH und die IHK Braunschweig am Dienstag, den 24. Oktober 2023, von 13:00 bis 17:00 Uhr zur „Fachkonferenz Cybersecurity – Von Menschen und Maschinen“ auf den IT-Campus Braunschweig ein.

„Die unzähligen Vorteile einer digitalen und gut vernetzten Welt sind nicht ohne Gefahren. Cyberangriffe sind zu einer ernsten und allgegenwärtigen Bedrohung geworden. Das Thema Cybersecurity betrifft dabei nicht nur Unternehmen, Institutionen und Regierungen, sondern jeden Einzelnen von uns. Die Auswirkungen sind vielfältig. Aus diesem Grund finden wir als auch selbst Betroffene, dass eine effektive Cybersicherheit elementarer Bestandteil des täglichen Handelns sein muss“, so Dr. Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig. Die Veranstaltung liefert Lösungsansätze, mit denen mittelständische Unternehmen ihre IT-Infrastruktur nachhaltig schützen und ihre Belegschaft befähigen können. Expertinnen und Experten stellen praxisbewährte Vorgehensweisen zur konkreten Umsetzung vor und beantworten Fragen im persönlichen Austausch.

Zum Programm und zur kostenlosen Anmeldung gelangen Interessierte unter: https://sweapevent.com/r/fachkonferenz-cybersecurity

Netzlink Informationstechnik GmbH wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Braunschweig sowie zusätzlich weitere Standorte in Deutschland und Polen. Sie bietet IKT-Lösungen für B2B-Kunden mit besonderen Ansprüchen an Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz an. Die Ansprüche von Unternehmen – von den individuellen Vorgaben bis hin zur KRITIS – werden von Netzlink mit zertifizierten Lösungen wie der Nubo Cloud, der Helplink-Serviceorganisation und weiteren eigenen Entwicklungen erfüllt. Mit Spezialist*innenteams zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit sorgt Netzlink für die Umsetzung dieser Themen in allen IKT-Bereichen. Das Hauptquartier von Netzlink, der IT-Campus Westbahnhof, ist Ausdruck der Firmenphilosophie einer vernetzten und offenen Zusammenarbeit, die den Austausch von Wissen und Erfahrungen zum Ziel hat. Gerade hier hat sich unter dem Dach der GROUPLINK GmbH, die eine 100%ige Tochter von Netzlink ist, eine strategische und nachhaltige Zusammenarbeit mit ausgewählten renommierten IKT-Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz und Polen entwickelt. Auf dieser Basis ist Netzlink ein herausragender und leistungsfähiger Partner für alle Digitalisierungsprojekte, egal ob Cloud-, Container-, Kommunikations-, Betriebs- oder Servicelösungen.

Bildquelle: IHK Braunschweig