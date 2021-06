Was passiert mit der Veranstaltungsbranche nach September?

Überbrückungshilfen nur bis zur Bundestagswahl

Waldbröl, 23.06.2021 – Die Tage sind gezählt. Noch bis Ende September 2021 läuft das Überbrückungsprogramm III. Dann beginnt erneut eine Zeit, in der ein großer Teil der Veranstaltungsbranche ums Überleben bangt. Große Firmenveranstaltungen haben in der Regel einen Vorlauf von mindestens neun bis zwölf Monaten. Und für den Herbst droht ein erneuter Anstieg der COVID-19-Zahlen aufgrund der Mutationen.

Auch wenn Unternehmen gerne wieder Jubiläen feiern, mit Teambuilding nach Fusionen die Unternehmerschaft zusammenbringen oder andere Anlässe mit Events begehen würden – die Situation ist für größere Business-Events sehr unsicher. Und einen Ausfallfonds soll es bald ausschließlich für kulturelle Veranstaltungen geben. Lukrative Unternehmens-Events sind also auch in den kommenden zwölf Monaten kaum zu erwarten. Und damit keine oder nur geringe Einnahmen.

Sollten die aktuellen Fristen des Überbrückungsprogramms III nicht verlängert werden, hängt der Beschluss neuer Finanzhilfen von der neuen Regierung nach der Bundestagswahl ab. Und damit ist erst ab Januar 2022 zu rechnen.

Veranstaltungswirtschaft weiterhin im künstlichen Koma

Über 1.800 Gebäude erstrahlten in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2021 im Rahmen der Aktion “Night of Light” europaweit in rotem Licht, um auf diese prekäre Situation aufmerksam zu machen. Bereits vor einem Jahr fand die Aktion erstmals statt, um Alarm zu schlagen. Denn seit März 2020 befindet sich die ein großer Teil der Eventbranche im künstlichen Koma. Die Inzidenzwerte sinken derzeit, doch die Herausforderungen und Belastungen der Veranstaltungswirtschaft nehmen weiter zu.

memo-media unterstützt die “Night of Light”

Jede Stimme zählt! Um auch in diesem Jahr ein Zeichen zu setzen und sich für die Branche stark zu machen, unterstützte die memo-media Verlags-GmbH erneut die “Night of Light”. Ganz nach dem diesjährigen Motto #AlleLichtMachen erstrahlte das Firmengebäude des Unternehmens in rotem Licht. Mit von der Partie war nicht nur das Büro-Team, sondern auch zwei besondere Unterstützer: Die Kamele Ali und Ivan wurden von einem befreundeten Landwirt aus einem notleidenden Zirkus gerettet und grasen derzeit auf der Wiese vor dem Firmengebäude.

“Viele in der Branche sind verzweifelt und wissen einfach nicht weiter”, lautet ein Zitat von Kerstin Meisner und Jens Kahnert, die Geschäftsführer von memo-media, vor genau einem Jahr. An dieser Aussage hat sich wenig geändert.

Kerstin Meisner: “Eine Studie, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, belegt, dass europaweit 47,9 % der festangestellten Mitarbeiter die Branche verlassen haben. Weil sie keine Zukunft in ihr sehen. Deutschland war weltweit das Land mit der drittgrößten Veranstaltungsindustrie. Diese umsatzstarke Branche mit hunderttausenden Arbeitsplätzen geht gerade vor die Hunde.”

Die Branche braucht politisches Gehör

Mit der zweiten “Night of Light” startete die sechstgrößte Branche Deutschlands erneut den Anlauf, sich politisches Gehör zu verschaffen. 14 Verbände, Vereine und Initiativen der Branche und weitere Befürworter haben dafür im Rahmen der “Night of Light” als Auftaktveranstaltung zusammengefunden:

Bund deutscher Hochzeitsplaner

Bundesverband der Sicherheitswirtschaft Wirtschafts- und Arbeitgeberverband

Bundesverband deutscher Discotheken und Tanzbetriebe

Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute

Bundesverband für Pyrotechnik & Kunstfeuerwerk

Deutscher Schausteller Bund

fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft

IG #kulturerhalten

Industrieverband Technische Textilien-Rollladen-Sonnenschutz

Messe- und Veranstaltungswirtschaft Baden-Württemberg

Party Service Bund Deutschland

Verband für Sportökonomie und Sportmanagement in Deutschland

visitBerlin Convention Partner

#AlarmstufeRot

Über die memo-media Verlags-GmbH: memo-media gilt als das umfangreichste Branchenverzeichnis für Veranstaltungsdienstleistungen aller Art im deutschsprachigen Raum. Sowohl das Onlineportal www.memo-media.de als auch das jährlich erscheinende Eventbranchenbuch memo-media unterstützen Event- und Veranstaltungsplaner bei der Suche nach den passenden Anbietern. Mit showcases erscheint außerdem ein Eventbranchenmagazin, das sich gezielt an Eventmanager, Veranstaltungsplaner und PR-Manager richtet. Der Blog für die Eventplanung berichtet zweimal wöchentlich über neue Event-Künstler, Trends aus der Eventbranche und interessante Eventsupplier. Und die Eventmoods collected by memo-media präsentieren ausgefallene Eventideen zu wechselnden Schwerpunkten.

Kontakt

memo-media Verlags-GmbH

Kerstin Meisner

Rölefeld 31

51545 Waldbröl

+49 (0) 2296 – 900 946

+49 (0) 2296 – 900 947

presse@memo-media.de

http://www.memo-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.