Webinar von Cambium Networks am 24. März: WLAN Access Points einfach konfigurieren und verwalten

Am Freitag, 24. März 2023, veranstaltet Cambium Networks von 10 bis 11 Uhr eine Online-Tech-Session zur Cloudmanagementplattform cnMaestro. Die Plattform erleichtert die Planung, Bereitstellung und Verwaltung von WLAN-Netzwerken. Die Teilnehmer des Webinars erfahren, wie sich die WLAN Access Points von Cambium Networks in der Cloud ohne viel Aufwand verwalten und administrieren lassen. Neben allgemeinen Informationen zu den Produkten von Cambium Networks gibt das Team auch einen Einblick in die technischen Vorteile. Im Rahmen einer Live-Demo lernen die Teilnehmer die Managementplattform cnMaestro genau kennen. Denn das richtige technische Knowhow ermöglicht ein effizienteres und schnelleres Arbeiten.

Agenda:

– Portfolio-Übersicht: WLAN, Richtfunk und Switche

– Einsatzmöglichkeiten

– Technische Vorteile

– cnMaestro Managementplattform – Live-Demo: Onboarding, Best Practises Konfiguration, Einstellung der WLAN-Profile

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.cambiumnetworks.com/de/webinare/

Über Cambium Networks:

Cambium Networks bietet drahtlose Konnektivität für Unternehmen, Gemeinden und Städte weltweit. Es sind bereits Millionen Cambium-Radios im Einsatz, um Menschen, Orte und Dinge über drahtlose Netzwerke zu verbinden. Die eingesetzten Technologien erstrecken sich über mehrere Fixed-Wireless- sowie Wi-Fi-Standards und -Frequenzen und lassen sich zentral über die Cloud- oder On-Premises-Management-Plattform verwalten. Die drahtlosen Multi-Gigabit-Infrastrukturen bieten überzeugende Wertversprechen gegenüber herkömmlichen Glasfaser- sowie auch anderen Wireless-Lösungen. Cambium Networks arbeitet mit zertifizierten ConnectedPartnern zusammen, um Service-Providern, Unternehmen, Industrie und Behörden in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Umgebungen performante und einfach zu verwaltende Drahtlos-Lösungen für eine zuverlässige Konnektivität bereitzustellen.

