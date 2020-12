Weihnachtsspende: meteocontrol unterstützt Bunten Kreis

Charity-Challenge statt Weihnachtsfeier und Kundengeschenken

Augsburg, 15. Dezember 2020 – Mit einer originellen Idee startete die meteocontrol GmbH in die Adventszeit: Anstelle von Weihnachtsfeier und Kundengeschenken erspielen die Mitarbeiter seither Geldbeträge im Rahmen einer Charity-Challenge. Vom Unternehmen finanziert, kommen diese als Spende der Stiftung Bunter Kreis, einer Nachsorgeeinrichtung für Familien mit schwerkranken Kindern, in Augsburg zugute. Der erspielte Spendenbetrag liegt aktuell bei mehr als 3.000 Euro.

Üblicherweise kommen zur Weihnachtsfeier alle rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der meteocontrol am Hauptsitz Augsburg zusammen, auch von den europäischen Niederlassungen in Frankreich und Italien. Als sich abzeichnete, dass eine solche Feier in diesem Jahr nicht stattfinden kann, entstand die Idee zur Charity-Challenge – anstelle der Weihnachtsfeier und von Kundengeschenken zu Weihnachten.

Und so läuft die Challenge ab: An den Freitagnachmittagen im Advent trifft sich die Belegschaft des PV-Dienstleisters virtuell im Intranet und nimmt an einem Quizduell teil. Mit jeder richtig beantworteten Frage erhöht sich der Spendenbetrag für den Bunten Kreis. Auch können Spenden mit kreativen Beiträgen erspielt werden, im digitalen Raum wie auch “live” vor Ort am Firmenstandort Augsburg: Am Weihnachtsbaum im Foyer der meteocontrol warten Aufgaben auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für deren Ausführung das Unternehmen die Spende ebenfalls aufstockt. In diesem Rahmen sind bereits etliche musikalische Darbietungen, weihnachtliche Lesungen und kreative Kostümierungen entstanden.

Auch wenn der gute Zweck eigentlicher Anlass der Charity-Challenge war, stärkt sie zugleich den Zusammenhalt im Unternehmen und bietet in Zeiten sozialer Distanz die Chance auf ein stärkeres Gefühl von Miteinander. “Wir freuen uns über den Erfolg unserer Charity-Aktion und das große Engagement des ganzen meteocontrol-Teams. Gerade jetzt ist ein guter Teamgeist für alle wichtig und die Aktion zeigt: Zusammen können und wollen wir etwas bewegen”, sagt Rouven Lenhart, Executive Vice President Sales & Marketing bei meteocontrol. “Der Bunte Kreis betreut Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern in unserer Region, sein Einsatz ist unverzichtbar. Wir freuen uns, einen Beitrag dazu leisten zu können.” Die Charity-Challenge endet am 21. Dezember. Noch am gleichen Tag wird meteocontrol die Spende an den Bunten Kreis übergeben.

Über meteocontrol

meteocontrol ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von unabhängigen Überwachungs- und flexiblen Regelungssystemen für photovoltaische Portfolios. meteocontrol überwacht weltweit 50.000 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 18 GWp. Die 40-jährige Erfahrung in der Solarindustrie, die internen Entwicklungsaktivitäten und der Fokus auf die Zukunft der erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt der innovativen Produktentwicklung. Die Planung und Inbetriebnahme professioneller Monitoring- und Regelungssysteme gehören ebenso zum Portfolio wie Ertragsprognosen, Technische Due Diligences sowie Energie- und Wetterdatenmanagement. Als Pionier in der Solarnetzprognose und Einspeiseextrapolation errechnet meteocontrol für die größten Netzbetreiber Europas zuverlässige Solarstromprognosen. Im Rahmen der Beratungs-dienstleistungen und Gutachten war das Unternehmen bislang in Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 14 Mrd. Euro involviert. Die meteocontrol GmbH gehört zur APRD Investment Gruppe (Asia Pacific Resources Development) und ist mit Hauptsitz in Augsburg (Deutschland) und zahlreichen Standorten weltweit vertreten: www.meteocontrol.com

