Welche Aktie kaufen? So finden Sie die richtige Aktie!

Eine neue App bewertet Aktien automatisiert und datenbaisert.

Fragen Sie sich, welche Aktie Sie kaufen sollen? Sie sind sich nicht sicher, wann der richtige Zeitpunkt zum Verkauf ist?

Ein FinTech-Startup hat eine Lösung, die Ihre Fragen beantwortet. Die neue App “TransparentShare” bewertet Aktien automatisiert mit datenbasierten Kennzahlen und empfiehlt diese zum Kauf oder Verkauf. Emotionen und intransparente “Expertenmeinungen” werden ignoriert. Die App ist das ideale Hilfsmittel für jeden, der sich eine eigene Meinung bilden möchte.

Die Idee für diese App hatte Andreas Hauser, Gründer und Geschäftsführer von TransparentShare. Er handelt seit 30 Jahren mit Aktien und war auf der Suche nach einer Methode, die ihm hilft, Aktien objektiv zu bewerten. Sein Traum war es morgens aufzuwachen, eine App zu öffnen und sofort zu sehen, welche Aktien heute empfohlen werden. Mit TransparentShare hat er dies in die Realität umgesetzt.

Video: “Ein Traum wird wahr: Automatisierte Aktienbewertung mit einer App”

TransparentShare analysiert deutsche (DAX, MDAX, SDAX, CDAX, TecDAX), amerikanische (S&P 500) und europäische (EURO STOXX 50) Aktien automatisiert mit 12 objektiven Kennzahlen. Die tägliche Bewertung basiert auf öffentlich verfügbaren Kurs-, Unternehmens- und Marktdaten. Angelehnt ist das Verfahren an die bekannte Levermann-Methode, die Susan Levermann in ihrem Bestseller “Der entspannte Weg zum Reichtum” beschrieben hat.

Die Strategie hilft unterbewertete Aktien zu finden, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben sich positiv zu entwickeln.

Damit Sie keine Empfehlungen verpassen, werden Sie von der App automatisch über aktuelle Kauf- und Verkaufsempfehlungen benachrichtigt. Die Entwickler erweitern den Funktionsumfang der App regelmäßig. Neue Funktionen sind z.B. aktuelle Nachrichten zu jeder Aktie und die Anzeige von Charts. Hilfreich ist die historische Bewertung, die den zeitlichen Verlauf einer Aktie zeigt.

“TransparentShare” lässt sich über jeden Browser aufrufen und ist auf dem AppStore und Google Play Store zum Download verfügbar.

Mehr zur Funktionsweise und viele hilfreiche Beiträge finden Sie auf der Homepage.

*** Kunden- und Expertenmeinungen ***

“Die einfache Nachvollziehbarkeit unterscheidet das System von anderen Systemen am Markt. Die Abkopplung von häufig emotionsgetriebenen Empfehlungen macht das System so charmant.”, Gereon Kruse – Gründer von boersengefluester.de und ehemaliger stellvertretender Chefredakteur von BÖRSE ONLINE.

“Hier kann sich mancher großer Finanzdienstleister eine Scheibe abschneiden. Eine klare Empfehlung meinerseits.”, Thomas Vittner – Autor, Börsenprofi und Experte zum Thema Trading von Aktien.

“Ein geniales Tool! Die Handhabung ist kinderleicht, News zu jeweiligen Aktien sind schnell und prägnant zu erreichen und man behält immer den Überblick über Kauf -und Verkaufsempfehlungen. Genau das hilft auch Anfängern an der Börse nachhaltig Fuß zu fassen und macht es zu einem smarten täglichen Begleiter in der Welt der Aktien.” Michael Gaßmann – Kunde.

“TransparentShare hat mir enorm geholfen, mich in dem Informationsüberfluss zu orientieren. Die App hat mir Impulse gegeben, wo ich investieren kann. Ohne viel Kenntnisse erreichte ich eine Performance von knapp 20 % in wenigen Monaten. Pro Woche investiere ich 15 Minuten in meine Aktien. Ich bin mehr als zufrieden!” – Kunde

Testen Sie TransparentShare kostenlos und unverbindlich für 14 Tage.

Jetzt kostenlos registrieren

TransparentShare bewertet automatisiert Aktien mit datenbasierten Kennzahlen und empfiehlt diese zum Kauf oder Verkauf.

Kontakt

TranspaShare GmbH

Andreas Hauser

Rudolf-Diesel-Strasse 12

69234 Dielheim

06222/3170157

info@transpashare.com

https://www.transparentshare.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.