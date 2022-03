Weleda AG setzt auf IT Servicekatalog von Scholderer

Neu entwickeltes Tool macht Unternehmen unabhängig vom IT-Outsourcing

Karlsruhe, 29. März 2022 – Die auf IT-Beratung und IT-Service spezialisierte Scholderer GmbH mit Sitz in Bruchsal bei Karlsruhe hat mit der Weleda AG einen weiteren namhaften Kunden gewonnen. Die schweizerisch-deutsche Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln hat bei den IT-Profis die Planung und Umsetzung eines IT-Servicekatalogs in Auftrag gegeben. Damit werden alle internen Prozesse und Abläufe erstmals in einer Datenbank-basierten und auf Self-Management ausgerichteten Lösung erfasst.

Rund 90 Services haben die Berater und Techniker von Scholderer nach umfangreichen Briefings definiert, aus diversen oft lokal angelegten Dateivorlagen exportiert und in dem eigens entwickelten Tool SEAMLESS eingerichtet. Nach einer Schulung sind die entsprechenden Projektleiter und ServiceOwner bei Weleda in der Lage, die erfassten Services eigenständig zu verwalten und bei Bedarf zu aktualisieren oder zu ergänzen. “Alle Beteiligten haben immer Zugriff auf den jeweils aktuellen Stand der Prozesse und Services und werden zugleich unabhängig vom Support externer Dienstleister”, betont Geschäftsführer Dr. Robert Scholderer.

Dadurch kann die Naturkosmetik-Herstellerin beim IT Service Management künftig nicht nur viel Geld sparen. Die Beschäftigten werden auch von zeitraubenden und manchmal fachfremden IT-Management-Aufgaben entlastet. Robert Scholderer: “Für unsere Kunden ist das regelmäßig ein Vorteil mit großem Mehrwert.” Das eingerichtete Tool kann bei Bedarf mit der Zahl der Prozesse wachsen. Einen Servicekatalog in Papierform gibt es nicht mehr, auch um immer tagesaktuell sein zu können. Da die erfassten Prozesse und Leistungsbeschreibungen überall im Unternehmen eingesehen und genutzt werden können, “ist das System wie ein ITSM-Backbone im Unternehmens-Gerüst”, betont Scholderer weiter.

Neben der Unabhängigkeit der Weleda AG vom wiederkehrenden Outsourcing ihrer Leistungsbeschreibungen war ein Ziel des Auftrags der kontinuierliche Wissensaufbau und Wissensausbau (Knowledge Management) im Unternehmen. Dafür wurde auch das von Scholderer entwickelte Servicemining-Konzept genutzt. Damit können in wenigen Minuten vorhandene und gewünschte Services definiert, kategorisiert und überschaubar dargestellt werden. Je nach Bedarf können Schnittstellen eingerichtet werden, über die andere Systeme intern oder extern mit den erstellten Serviceinformationen bestückt werden.

In der Vergangenheit hat die Scholderer GmbH bereits über 300 Servicekataloge verfasst und dabei fast 5.000 Servicebeschreibungen mit mehr als 10.000 Servicebegriffen realisiert. Zu den Kunden des IT-Service-Spezialisten zählen mittelständische Unternehmen ebenso wie international agierende Konzerne, Verlage, Hochschulen und andere private und öffentlich-rechtliche Einrichtungen.

Die Scholderer GmbH ist ein spezialisiertes Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für IT-Service und Service Level Agreement (SLA) mit Schulungen zur Providersteuerung. Für namhafte deutsche Firmen und internationale Konzerne hat Scholderer bis heute über 300 Servicekataloge mit rund 5.000 Servicebeschreibungen verfasst und Outsourcing-Verträge mit einem Volumen von drei Milliarden Euro erstellt. Das vom Unternehmen entwickelte SOUSIS-Modell zählt offiziell zu den vier internationalen IT-Standards für die Gestaltung von SLAs und wird weltweit von fast 2.000 IT-Firmen angewendet. Gründer und Geschäftsführer Robert Scholderer studierte Mathematik und Informatik in München, promovierte in Karlsruhe und habilitierte sich an der TU Ilmenau, wo er auch als Dozent tätig ist. Seit Januar 2021 ist er Vorsitzender des IT Management Service Forums (ITSMF) in Österreich. Er ist Autor der Fach-Bestseller “IT-Servicekatalog” und “Management von Service Level Agreements”, seine Seminare und Vorträge haben mehr als 1.000 Teilnehmer besucht.

