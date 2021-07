Welocalize feiert seine 19. Übernahme als zukunftsweisende Globalisierungsverbindung

Das in Deutschland ansässige Unternehmen NLG ergänzt mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Medizintechnik und Diagnosesprachdienstleistungen die Abteilung Biowissenschaften (Life Sciences) von Welocalize

Welocalize wurde von den Marktforschungsunternehmen für die Sprachindustrie CSA Research, Nimdzi und Slator zu einem der weltweit größten Sprachdienstleister (Language Service Provider, LSP) ernannt und kündigt jetzt die Übernahme von Next Level Globalization (NLG), dem drittgrößten LSP in Deutschland, an.

Die Kunden von NLG sind spezialisiert auf Medizintechnik, Diagnostik, Biotechnik und Pharmazeutika. Durch die Übernahme von NLG verdoppelt sich das Portfolio von Welocalize an führenden globalen Marken im Bereich Biowissenschaften (Life Sciences). NLG verfügt über umfassendes Know-how bezüglich des Angebots von Sprachdienstleistungen für stark reglementierte Unternehmen. Zu diesen Dienstleistungen zählen medizinische Übersetzungen und In-Country-Reviews sowie regulatorische Beratung zur Softwarelokalisierung. Durch den Zusammenschluss wird die Präsenz von Welocalize in Europa, dem zentralen Knotenpunkt der Life-Sciences-Branche, deutlich ausgebaut. Dadurch erhöht das Unternehmen seine Kundenerreichbarkeit weiter.

“Wir freuen uns sehr, NLG in die Welocalize-Familie aufnehmen zu dürfen. Der Schwerpunkt von NLG auf die Kundenbeziehung und das Angebot von effizienten Sprachprogrammen hat uns beeindruckt”, sagt Devin Lynch, Vice President of Global Customer Success bei Welocalize. “Durch unsere gemeinsamen Kompetenzen können wir Kunden zu einem Mehrwert, einer überzeugenden Kundenerfahrung sowie einer höheren Leistungsfähigkeit gemessen an den jeweiligen geschäftlichen Zielen verhelfen. Gemeinsam transformieren wir die Sprachdienstleistungen im Bereich Life Sciences weiter.”

Zusammenarbeit zur Umsetzung von Übersetzungsprojekten in hohem Tempo

In den letzten 18 Monaten stand die Life-Sciences-Branche unter einem enormen und beispiellosen Druck, die Gestaltung der Kommunikation und die weltweite Übermittlung von Informationen zu beschleunigen. Zukünftig arbeiten Welocalize und NLG gemeinsam mit ihren Kunden daran, mittels intelligenter Workflow-Lösungen eine bessere Kundenerfahrung, qualitativ hochwertige Sprachdienstleistungen und unternehmenseigene Technologien für In-Country-Reviews und Projekteinreichung anzubieten.

“Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit einem so innovativen und kundenzentrierten Unternehmen, das nach einer Weiterentwicklung unserer hochindividuellen Lösungen für die Marken strebt, mit denen wir zusammenarbeiten”, sagt Michael Oettli, Gründer und Geschäftsführer bei NLG. “Unser erfahrenes Team versteht die anspruchsvolle Medizintechnik- und Diagnostikbranche und bietet unseren langjährigen Kunden personalisierte Dienstleistungen an”, ergänzt Nicole Sheehan, Vice President of Customer Success for Regulated Services bei Welocalize. “Welocalize und NLG haben dieselbe Leidenschaft für ausgezeichnete Qualität und Innovationen und werden von globalen Teams unterstützt, die sicherstellen, dass wir die Kundenerfahrung in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Indem wir unsere Mitarbeiter, Abläufe und Technologien zusammenführen, können wir uns besser positionieren und es unseren Kunden ermöglichen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen und das globale Wachstum zu beschleunigen.”

Ausweitung des Portfolios in einer regulierten Branche

Die Übernahme von NLG ist die 19. Übernahme von Welocalize und nach den Übernahmen von Park IP Translations 2012 sowie denen von Nova Language Services und Global Language Solutions 2016 seine 4. Übernahme in einer regulierten Branche. Hinsichtlich des kombinierten Kundenportfolios profitiert Welocalize von einer Reihe von komplementären Dienstleistungen, u. a. von IP- und rechtlichen Übersetzungen sowie von ISO-zertifizierten maschinellen Übersetzungsdienstleistungen.

Beratungspartner

Welocalize und Norwest Equity Partners (NEP), eine im Juni 2015 von Welocalize übernommene führende Investmentgesellschaft aus dem mittleren Marktsegment, wurden von Hogan Lovells und Kerameus & Partners zu rechtlichen Themen sowie von PwC zu Finanz- und Steuerfragen beraten. NLG wurde in Finanzfragen von Orthologismos SA und zu rechtlichen Fragen von V. Gatzigianni und dem Team der Kanzlei Vassilogeorgis & Partners beraten.

Weitere Informationen unter https://www.welocalize.com und https://www.nlgworldwide.com

Informationen zu Welocalize:

Welocalize, Inc. wurde 1997 gegründet und bietet innovative Sprachdienstleistungen an. Damit unterstützt das Unternehmen globale Marken, die so ihre Zielgruppen weltweit in über 250 Sprachen erreichen können. Das Unternehmen bietet Übersetzungs- und Lokalisierungsdienstleistungen sowie das Management von linguistischen Dienstleistern und Sprachtools sowie Automatisierungs- und Technologie- sowie Qualitäts- und Programmmanagement an. Die Auswahl an verwalteten Sprachdienstleistungen umfasst maschinelle Übersetzung, digitales Marketing, Validierungen und Tests, Dolmetscher-Dienstleistungen, mehrsprachige Datenschulungen und Technologien zum Unternehmensübersetzungsmanagement. Welocalize wurde von den Marktforschungsunternehmen der Sprachindustrie CSA Research, Nimdzi und Slator zu einem der weltweit größten Sprachdienstleister (Language Service Provider, LSP) ernannt.

Informationen zu Next Level Globalization (NLG):

NLG wurde 2000 gegründet und verfügt über ein wertvolles Netzwerk aus Übersetzungs-, Lokalisierungs- und Globalisierungsexperten, die qualitätszentrierte Lösungen für führende globale Marken in der Life-Sciences-Branche und dem Fertigungsbereich anbieten. NLG verfügt über umfassendes Know-how bezüglich des Angebots von Sprachdienstleistungen für stark reglementierte Unternehmen. Zu diesen Dienstleistungen zählen Reviews nach der Übersetzung, linguistische Prüfungen sowie regulatorische Beratung zur Softwarelokalisierung, Tests und Validierungen.

