Weltrekordhalterin des 1. Internationalen Speaker-Slam ist Gründerin des Frauenclubs Hannover

240 Sekunden Adrenalin

Tosin A. David, Speakerin und Initiatorin des Frauenclubs Hannover begeistert im Duell der Sprachkünstler*innen beim 1. Internationalen Speaker-Slam. Einen solchen Speaker-Slam gab es noch nie: 88 Teilnehmer*innen aus 12 Ländern, u.a. aus der Schweiz, Frankreich, den USA, Südafrika, Ungarn und dem Iran, traten gegeneinander an. Der Speaker-Slam fand parallel auf 2 Bühnen in Mastershausen im Hunsrück am 19. November statt und wurde durch einen Livestream weltweit übertragen. Die Aufgabe: In nur 4 Minuten mussten die Teilnehmer*innen die Quintessenz ihrer Expertise auf den Punkt bringen. Tosin A. David begeisterte das Publikum und die Jury mit einer berührenden, Mut machenden Rede aus einem ihrer Erfolgsprogramme. Ihr Credo: “Erreiche Deine Ziele und mach Dein Ding!”, “Hol Dir Deinen Mut zurück und lass Dich nicht durch Zweifel davon abbringen, Deinen Weg zu gehen und Deine Träume zu verwirklichen.” Für ihre Rede erhielt sie den begehrten “Speakers Excellence Award”.

Über die Mutmacherin und Gründerin des Frauenclubs Hannover Tosin A. David

“Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Frauen gemeinsam viel bewirken können und mehr Potential in uns schlummert, als wir meinen. Der Frauenclub Hannover ist mein absolutes Herzensprojekt. Mit dem Club unterstütze ich Frauen, ihr Leben in der besten Version von sich selbst zu gestalten und zu leben. Mut zu machen und Erfolgskonzepte zu kreieren sind meine Leidenschaft, denn am Mut hängt der Erfolg”, so Tosin A. David. Die Unternehmerin und Trainerin widmet sich im Kursangebot des Frauenclubs unter anderem dem Thema “Im Dialog mit unseren inneren Kritikern” und klärt dabei über die Macht der Glaubenssätze auf.

Der Frauenclub Hannover: Lieber gemeinsam, statt “alleinsam”

Von der Mutter über die Ehepartnerin und Freundin bis hin zur Karrierefrau – die Rollen, die Frauen parallel bedienen, könnten nicht vielfältiger sein. Im Spagat wird versucht, allen Erwartungen gerecht zu werden, dabei erhält der wichtigste Mensch meist die wenigste Aufmerksamkeit: die eigene Person. Der Frauenclub Hannover nimmt sich genau dieser Herausforderung an und bietet einen neuen Raum für die sog. Selfcare, Me Time oder auch einfach wertvolle Zeit für sich. An den regelmäßigen Impulsabenden können Frauen sich entsprechend austauschen, gegenseitig inspirieren, vernetzen und stärken.

Ein Programm, so vielfältig wie die Frauen selbst

Die Gründerin des Frauenclubs Hannover Tosin A. David hat mit einer ganzen Reihe an Partnerinnen und Co-Referentinnen ein attraktives Veranstaltungsangebot erschaffen. Dazu gehören z.B. Impulsvorträge über Resilienz, De-Toxing, Workshops über Zeit- und Selbstmanagement, Business-Talks über Money-Mindset und Kommunikation bis hin zum Singen aus der Seele – das abwechslungsreiche Kursangebot findet “jederfraus” Geschmack. Bereits mehr als 750 Frauen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben eine der Veranstaltungen des im Januar diesen Jahres gegründeten Clubs online oder offline besucht. Neu im Programm: Die Club-Börse. Ob neu in der Stadt oder langjährige “Local” – in der Club-Börse treffen Powerfrauen aufeinander für inspirierende Gespräche und nette neue Kontakte. Alle Termine sind online auf der Homepage des Frauenclubs Hannover inklusive Ticket-Buchung zu finden. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online möglich.

Mehr Informationen zum Frauenclub Hannover: https://www.frauenclub-hannover.de

Mehr Informationen zum 1. Internationalen Speaker Slam: https://go.hermannscherer.com/goldslam

Kontakt

Frauenclub Hannover

Tosin A. David

Heinrich-Grethe-Straße 2

30916 Isernhagen

–

info@frauenclub-hannover.de

https://www.frauenclub-hannover.de

