Weltrekordlerin des 7. Speaker Slam Maria Sohn

Am 17. 9. 2021 fand der 7. Speaker Slam, nach New York, München, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf, jetzt in Mastershausen, statt.

Vorausgegangen war eine Vorqualifizierung der 80 Teilnehmer. Unter Corona Schutzbedingungen für alles Beteiligten eine Meisterleistung der besonderen Art.

Dann der Abend, an dem es um alles ging.

240 Sekunden, in denen jeder das Publikum für sich gewinnen durfte.

Ein einstündiger Vortrag, muss in diesen vier Minuten Klarheit und solche Begeisterung bringen, dass das Publikum für sich gewonnen wird. Dazu wird die Lautstärke des Applauses gemessen. Nach vier Minuten verstummt das Mikrophon.

Dieser Slam ist die Königsklasse im professionellen Speaking.

Maria Sohn gibt seit 2003 Vorträge, war im Hörfunk, 5-Sterne-Referentin und ist in ihrem Umfeld als Wasserexpertin bekannt. Um hier perfekte Voraussetzungen zu haben, wurden die Teilnehmer gecoacht von den besten Trainern, wie Frank Asmus.

Eigene Geschichte eingebunden

Hier jedoch ein fachfremdes Publikum in nur 240 Sekunden aus der eigenen Geschichte heraus zu überzeugen, dass Wasser die Quelle von Frieden und Verbundenheit an Oasen Orten ist, war eine Herausforderung und Meisterleistung.

Sohn hatte ihren offiziellen Auftritt um 23.31 Uhr.

Er verzögerte sich nochmals um eine halbe Stunde nach hinten. Eine der aufregendsten Wartezeiten ihres Lebens.

Sie hatte in ihren Auftritt mit einer Requisite vorgesehen, was sie zusätzlich

in Spannung versetzte. Und als ihr Name genannt wurde, bestieg sie

die Bühne. Maria Sohn erheiterte das Publikum zu Beginn, was die Zuhörer mit Lachen und Applaus belohnten.

Es begannen 240 Sekunden, die die Motive für Maria Sohns Mission beschrieben und tief berührten.

Maria Sohn spürte den Funken überspringen.

Danach war allen Zuhörern klar, es gibt Geschehnisse an Orten, wie Gesellschaften, Unternehmen oder in Familien, die für Betroffene beängstigend und lebensverändernd wirken. Hier das Vertrauen ins Leben zu stärken und Orte der Verbundenheit mit einer echten Wasserquelle zu erschaffen, ist Kultur verändernd und zukunftstauglich.

Teil der Jury waren Josua Laufer von der Expertenagentur Expertenportal, Radioexperte Ines Holtmann & Andrea Peters, die Ghostwriterin Mirjam Saeger, Geschäftsführer des Fernsehsenders Hamburg 1 Jörg Rositzke und die Gewinner des letzten Speaker Slams Roland Ngole, Tina Schweizer, Waldemar Penner und Stephan Freude.

Maria Sohn erhielt den Award und holte den Weltrekord in die Rhein-Neckar-Region

Ihre Botschaft lautet: Ich fördere das Verstehen von Unternehmer*innen und in Familien hin zu Frieden und Verbundenheit, durch das Trinken aus einer gemeinsamen Wasserquelle.

OasenOrte erschaffen.

Maria Sohn weiß aus eigenen Erfahrungen wie gerade in Unternehmen Stress krank machen und bis hin zu existenziellen Fragen wirken kann.

Deshalb steht sie dafür, die unsichtbare Lähm-Schicht zwischen den Hierarchien und Kulturen aufzulösen und im Miteinander Kräfte zu mobilisieren, die sonst in Krankheit und Konflikten versanden. Gemeinsam in eine Richtung nach vorn.

Maria Sohn ist Gründungsmitglied des SI Club Magdeburg seit 1998. Jetzt lebt sie in der Rhein-Neckar-Region und war von 2016 bis 2020 Vorsitzende des Soroptimist Club Heidelberg HELP e. V.

Dieser Club unterstützt das Frauenhaus und viele andere regionale und weltweite Projekte, zum Beispiel gegen Gewalt und für Bildung. Die Frauen des Clubs freuten sich am Clubabend mit Maria Sohn über den AWARD, den sie mitgebracht hatte.

Maria Sohn ist buchbar für Vorträge in Unternehmen und Vereinen. Als Wasserexpertin und langjährige Führungskraft und Unternehmerin geht ihre Botschaft passgenau auf ihr Publikum ein. Sie kreiert, in unterhaltsamer und nachhaltiger Form, neue Visionen für das Miteinander. Wasser als Quelle der Verbundenheit der Kulturen und des Menschseins.

Bildrechte: Manon Gödicke

SOHN Gesundheitsinformation

bringt in Unternehmen und Familien Wasserfiltersysteme und Gesundheitszusammenhänge zum Thema Wasser und gesunder Lebensstil.

Als Speakerin ist ein breites Marketing zu dieser Botschaft erreichbar. Weltmeistertitel und AWARD sind Ausdruck der Liebe von Maria Sohn zu ihrer Botschaft.

