Westcon-Comstor lädt am 11. September zum 16. Golf Cup im Golfclub Paderborn

18-Loch-Turnier, Schnupperkurs und Players‘ Night für Resellerpartner von Westcon und Comstor

Paderborn, 22. August 2024 – Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologieanbieter und Spezialdistributoren, versammelt seine Reseller- und Herstellerpartner am 11. September 2024 zur 16. Auflage des Westcon-Comstor Golf Cups auf der 18-Loch-Anlage des Universitäts-Golfclubs Paderborn. Wie jedes Jahr werden sich die Golf-Veteranen unter den Gästen beim vorgabewirksamen 18-Loch-Turnier messen, während die Newcomer beim Schnupperkurs das Chippen, Putten und Abschlagen lernen. Als Sponsoren werden diesmal die Herstellerpartner Anomali, Check Point, CrowdStrike, Proofpoint, Weblib und XM Cyber das Event unterstützen.

„Dass Sport die Menschen zusammenbringt, ist kein Geheimnis – und unser Golf-Cup bildet da keine Ausnahme“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon-Comstor. „Seit inzwischen sechzehn Jahren kommen unsere Kunden, Partner und Lieferanten jedes Jahr nach Paderborn, um sich beim 18-Loch-Turnier zu messen, neu in den Golf-Sport hineinzuschnuppern oder einfach nur neue und alte Bekannte zu treffen. Mit diesem einfachen, aber bewährten Erfolgsrezept hat sich der Golf Cup als eines der Highlights in unserem Event-Kalender etabliert – und wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste auch in diesem Jahr auf der Haxterhöhe zu begrüßen.“

Die Agenda des Westcon-Comstor Golf Cups

10:00 Uhr Registrierung

11:00 Uhr Start des Turniers

14:00 Uhr Start des Schnupperkurses

17:30 Uhr Welcome back

19:00 Uhr Players‘ Night / Awards

19:30 Uhr Barbecue & kalte Drinks

Turnier, Schnupperkurs und Players‘ Night

Austragungsort des 16. Westcon-Comstor Golf Cups ist erneut der Universitäts-Golfclub Paderborn. Gäste mit Platzreife werden sich auch in diesem Jahr auf der 18-Loch-Anlage Haxterhöhe im vorgabewirksamen Wettkampf messen. Teilnehmer ohne Platzreife können in professionell geleiteten Schnupperkursen ihr Talent in den Sportarten Golf, Boule und Bogenschießen austesten. Den krönenden Abschluss des Turniers bildet wie jedes Jahr die Players‘ Night. Im Anschluss an die Preisverleihung können sich die Teilnehmer bei leckerem Barbecue und eiskalten Cocktails über Sport und Business austauschen und bis tief in die Nacht netzwerken.

Anmeldung und Teilnahme

Die Teilnehmerzahl des „Westcon-Comstor Golf Cups 2024“ ist begrenzt. Die Vergabe der Startplätze für das kostenfreie Turnier erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldeeingänge. Interessierte Reseller können sich unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_golf-cup-2024.html für den Cup oder den Schnupperkurs anmelden.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und jahrzehntelanger Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Heidturmweg 70

33100 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de